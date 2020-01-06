تعرف علي أفضل علاج لمرض النقرس بلأعشاب

النقرس هو شكل من أشكال التهابات المفاصل يظهر غالبا لدى أولئك الذين تحتوي أجسامهم على نسبة عالية من حمض اليوريك في الدم.يصيب الأشخاص البالغين من كلا الجنسين الرجال والنساء بصورة واضحة، خاصة ممن يتناولون اللحوم الحمراء والبقوليات بصفة مستمرة.

أعراض مرض النقرس

يشكل الحمض بلورات ملحية صلبة بعض الشيء، ومدببة تشبه الإبر في المفاصل، مما يؤدي إلى معاناة المرضى من نوبات ألم حادة يصاحبها الاحمرار والتورمات.

هناك العديد من الخيارات العلاجية لمرض النقرس، ولذلك فإن اختيار أنسبها بالنسبة لك ستكون المهمة الموكلة إلى طبيبك الخاص، لذلك يجب عليك استشارته من أجل التوصل لأفضل النتائج.

إذا كان لديك تاريخ مرضي مع النقرس، فمن المهم الاحتفاظ بالأدوية التي تناسب حالتك، وذلك لاستخدامها في حالة إصابتك بإحدى نوبات الألم التي تصيب مفاصلك.

علاج النقرس السريع بالأعشاب نهائيا “دكتور عبد الباسط”

أوضح دكتور عبد الباسط أستاذ الطب البديل، أن من ضمن أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من مرض النقرس نهائيا في أسرع وقت هو التين البرشومي سواء المجفف أو الطازج.

أوضح أنه يمكنك شراء تين مجفف ووضعه في ماء ونقعه لمدة 12 ساعة على الأقل.

يتم بعد ذلك أكل حبيتين من التين وسكب الماء المنقوع “لا يشرب” لأن به نسبة سكر ولا يصلح لمرضى السكري.

يتم الاستمرار على أكل حبتان يوميا لمدة شهر على الأقل وبإذن الله ستتماثل للشفاء.

علاج مرض النقرس الحاد نهائيا بالأدوية

يتطلب علاج النقرس في العادة الجمع بين شقين، أولهما الأدوية، وثانيهما تغيير نمط الحياة. فيما يلي خطوات يمكن الاعتماد عليها في تخفيف الألم والتورم وإبقاء نوبات النقرس تحت السيطرة:

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تناول دواء مضاد للالتهابات في أسرع وقت ممكن.

استخدم الثلج لتبريد موضع الألم، وحاول رفع المفصل.

شرب الكثير من السوائل، وتجنب الكحوليات أو المشروبات الغازية.

اتصل بطبيبك وحدد موعد لزيارته.

الاسترخاء، فالتوتر يمكن أن يتسبب في تفاقم النقرس.

لا تتردد أو تخجل في طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة في أداء المهام اليومية.

رغم أن نوبات الألم الناتجة عن مرض النقرس تظهر بشكل مفاجئ، مع زيادة شدة الألم، إلا أنها قد تختفي تماما في غضون أسبوع إلى 10 أيام من ظهورها.

ومع ذلك فمن المهم أن تتواصل مع طبيبك فور التعرض للنوبات الشديدة، من أجل مساعدتك على السيطرة على مستويات حمض اليوريك، والحد من نوبات النقرس المستقبلية.

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