تعرف علي أعراض نقص السوائل بالجسم

السوائل الموجودة بالجسم من الأمور المهمة للغاية للصحة، وذلك فإن نقص السوائل بالجسم، يمثل مشكلة يمكن ملاحظتها بعض الأعراض الصحية والجمالية.خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال تقول إن الأعراض الصحية تتمثل في الصداع والدوار وضعف التركيز وآلام الكلى وتراجع كمية البول واللون الداكن والرائحة النفاذة للبول والإمساك والقوام الغليظ للبراز.أما الأعراض الجمالية فتتمثل في جفاف وتشقق الشفاه وظهور التجاعيد على ظهر اليد والساعد والفخذ.

وأشارت جال إلى أن قلة السوائل بالجسم ترجع في الغالب إلى تراجع الشعور بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض، مشددة على ضرورة إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا.

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