تعرف علي أهم خطوات لتعزيز الصحة العقلية

يعاني الكثيرون من الإرهاق أو الاكتئاب بسبب ظروف العمل، والمشاكل الصحية والنفسية، ويمكنك اتخاذ خطوات مثبتة علمياً لتحسين آفاقك العقلية، ولأن العقل والجسم متشابكان، فإن هذه السلوكيات ستحسن من صحتك بشكل عام

-التفاؤل

أثبتت الدراسات أن النظر إلى الجانب المشرق من الحياة يحسن من صحتك الجسدية، ويقلل نسبة الوفاة أقل من 35%.

وبحسب دراسة أجريت عام 2019 أن الأشخاص الذين لديهم توقعات أكثر إيجابية لديهم احتمالات أكبر للعيش إلى 85 عاما أو أكثر.

أن تكون متفائلاً لا يعني أن تتجاهل ضغوط الحياة اليومية، لكن يعني أنه عندما تحدث أشياء غير سارة، لا تلوم نفسك دون داع، وإذا واجهت تحديا أو عقبة، فمن الأرجح أن تراها مؤقتة أو حتى إيجابية، مما يسمح لك بالتعلم والنمو.

حتى وإن كنت غير متفائل بطبعك، لقد أثبت العلم أنه يمكنك تدريب عقلك لتكون أكثر إيجابية. كما تحتوي جيناتنا على حوالي 25٪ من التفاؤل.

قال عالم الأعصاب ريتشارد ديفيدسون "هناك أبحاث تشير إلى أن التفاؤل يمكن في الواقع تعزيزه أو رعايته من خلال أنواع معينة من التدريب". ديفيدسون هو مؤسس ومدير مركز العقول الصحية وقد قام بعمل رائد بشأن العلاقة بين المواقف العقلية والصحة البدنية.

وأضاف ديفيدسون: "عندما يتم تدريس هذه الأنواع من التمارين الذهنية للناس، فإنها في الواقع تغير وظيفة وهيكل عقولهم بطرق نعتقد أنها تدعم هذه الأنواع من الصفات الإيجابية".

وفقا للتحليل التلوي للدراسات الحالية، فإن تقنية "Best Possible Self" واحدة من أكثر الطرق فعالية لزيادة تفاؤلك. يعتمد ذلك على التمارين التي تطلب منك أن تتخيل نفسك مع كل مشاكلك التي تم حلها في المستقبل حيث تم تحقيق جميع أهداف حياتك.

في إحدى الدراسات، أصبح الأشخاص الذين فعلوا ذلك لمدة 15 دقيقة فقط في الأسبوع على مدار فترة 8 أسابيع أكثر إيجابية وبقوا على هذا الحال لمدة 6 أشهر تقريبًا. ماذا لديك لتخسر؟

– بالتطوع

أظهرت الدراسات أن مساعدة الآخرين على العيش بشكل أفضل دون انتظار أي شيء في المقابل، يحفز مراكز المكافأة في الدماغ، تلك المواد الكيماوية التي تشعرنا بالرضا تغمر نظامنا، وتنتج نوعا من الحالة العاطفية الإيجابية التي يواجهها بعض الأشخاص بعد تقديم المساعدة للآخرين.

هناك فوائد جسدية أيضا: تشير الدراسات إلى أن التطوع يقلل من التوتر ويحسن الاكتئاب. يمكن أن يقلل من خطر الضعف الادراكي. كما يمكن أن يساعدنا حتى نعيش أطول.

حتى لو كان لديك القليل من الوقت لتقدمه، فقد تبين أن فعل العطاء فقط قد يحسن صحتنا، ربما عن طريق تقليل إحساسنا بالألم مؤقتا.

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين قالوا إنهم سيتبرعون بأموال لمساعدة الأيتام كانوا أقل حساسية للصدمة الكهربائية من أولئك الذين رفضوا إعطاءها. بالإضافة إلى ذلك، كلما اعتقد الأشخاص أن تبرعهم سيكون أكثر فائدة، كلما شعروا بألم أقل.

-كن ممتناً

يقول الخبراء إن احدى أفضل الطرق لجعل الشكر جزءا من حياتك هو الاحتفاظ بتدوينات يومية، قبل الذهاب إلى السرير، اكتب أي تجربة إيجابية مررت بها في ذلك اليوم، مهما كانت صغيرة.

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ولكن يمكنك أيضًا القيام بذلك عبر ممارسة تمارين اليقظة. واحدة من تمارين الذهن المفضلة لديفيدسون غرس الامتنان.

وقال ديفيدسون لشبكة CNN: "ببساطة يمكن التفكير بالأشخاص الموجودين في حياتنا والذين تلقينا منهم نوعا من المساعدة". وأضاف "فكر بهم وقم بتقدير الرعاية والدعم الذي قدمه هؤلاء الأفراد".

وتابع أنه إذا قمت بذلك لمدة دقيقة واحدة كل صباح ومساء، فإن هذا الشعور بالتقدير يمكن أن يمتد إلى الآخرين في حياتك ويعزز التفاؤل وتحسين الصحة العقلية.

– تعزيز الروابط الاجتماعية الخاصة بك

بحسب روبرت والدينجر، الطبيب النفسي بجامعة هارفارد، فإن الأشخاص الذين لديهم ارتباط اجتماعي أكبر بالعائلة، أو بالأصدقاء، أو بالمجتمع هم أكثر سعادة وصحة جسديا، ويعيشون لفترة أطول من الأشخاص الأقل ارتباطا.

ودعم والدينجر كلامه بدراسة في هارفارد لتنمية البالغين، التي تتبعت 724 رجلاً من بوسطن لأكثر من 75 عاما ثم بدأت بعد ذلك بمتابعة أكثر من 2000 من نسلهم وزوجاتهم.

وأضاف أن "أوضح رسالة نتلقاها من هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما هي: العلاقات الجيدة تبقينا أكثر سعادة وصحة."

ليس عليك أن تكون ملتزما بعلاقة أو لديك عشرات الأصدقاء للحصول على هذه الفائدة. وقال إنه بدلاً من ذلك، فإن نوعية العلاقة هي ما يهم.

وقال والدينجر: "الزيجات كثيرة الصراعات، على سبيل المثال، دون الكثير من المودة، تتحول إلى ضرر كبير لصحتنا، وربما أسوأ من الطلاق، والعيش في خضم علاقات جيدة ودافئة أمر وقائي."

– الهدف

إيجاد هدف لك يسهم بشكل كبير في الرفاهية وحياة أطول وأكثر سعادة، ويشيرعالم النفس بجامعة بنسلفانيا مارتن سيليجمان، إلى أن الإحساس بالهدف سيأتي من كوننا جزءا من شيء أكبر منا.

يقول اللورد ريتشارد لايارد، أحد أبرز علماء الاقتصاد في بريطانيا في كتابه التاريخي، "السعادة: الدروس المستفادة من علم جديد"، يقول إن الممارسات الروحية يمكن أن تتراوح من التأمل إلى علم النفس الإيجابي إلى العلاج المعرفي.

"إذا كان واجبك الوحيد هو تحقيق الأفضل لنفسك، فستصبح الحياة مرهقة للغاية، ووحيدا للغاية – أنت تعد نفسك للفشل. وبدلاً من ذلك، يجب أن تشعر أنك موجود لشيء أكبر، وهذا التفكير ذاته يخلع بعضا من الضغط."

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