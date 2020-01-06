تعرفي علي أهم أسباب ظهور الدمل في الظهر

أسباب ظهور الدمل في الظهر تحت الجلد متعددة. فماذا تكشف وهل هي خطرة؟ إليكِ الإجابة في الموضوع الآتي:الأورام الدهنية أو الخرّاجات: الأسباب الأكثر شيوعًا لوجود الدمامل حتى الجلديشير د. بول دوبونت، طبيب الأمراض الجلدية في تولوز، فرنسا وبحسب موقع Medisite ، قائلًا: "أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لوجود الدمامل التي يمكن أن نشعر بها تحت الجلد، هي وجود الكيس الدهني. وتلتصق هذه الدمامل في الجلد من دون حركة، وتقع عادة في المناطق الدهنية من الجلد مثل (الوجه أو خلف الأذنين، أو شحمة الأذن أو الظهر وغيرها..).

وقد يكون حجم الدمل بحجم حبة البندق أو أكبر كثيرًا، بحجم بيضة الحمام"، كما يقول د. دوبونت.

والعلامة الأخرى على وجود الكيس الدهني، هي أنه يمكننا أن نرى في الوسط الفتحة الخارجية للغدة الدهنية.

هذا النوع من الكيس الجلدي غير مؤلم بشكل عام، وحميد. ورغم ذلك قد يصبح مؤلمًا ومزعجًا في بعض الحالات. والكيس الدهني الملتهب يقتضي عناية طبية بالضرورة.

ملاحظة: كيس عنق الشعرة هو نوع من الكيس الدهني على فروة الرأس. ويوضح طبيب الأمراض الجلدية ذلك بقوله: "إنه يشكل دمّلًا صلبة أو قاسية بعض الشيء، ويلتصق بجلد فروة الرأس".

كما يوجد أيضًا سبب آخر للدمل تحت الجلد، ويُعتبر شائعًا بشكل خاص، وهو: الورم الشحمي. يقول طبيب الأمراض الجلدية: "يشكل الورم الشحمي كتلة ناعمة عميقة أكثر تحت أدمة الجلد، وتكون أكبر حجمًا من الكيس الدهني".

تكون هذه الكتلة متحركة، أي أنها تتحرك تحت الإصبع حين الضغط عليها وتحريكها، وتكون غير مؤلمة. الأورام الشحمية تشبه الكتل الدهنية.

وتوجد في الغالب عند مستوى الظهر والأطراف العلوية والرقبة والجذع والكتفين. يشير د. دوبونت قائلًا: "لا يُعرف بالضبط من أين تأتي، ولكن يُعتقد أنّ الإسراف في استهلاك المواد الدهنية يعزز ظهورها".

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وتنمو الأورام الشحمية ببطء، وفي أحيان كثيرة قد تختفي من تلقاء ذاتها. وحتى إذا كان الورم الشحمي عبارة عن ورم حميد بشكل عام، ويتكون من كريات دهنية، إلا أنه يفضل استشارة الطبيب في حال وجودها.

الدمل تحت الجلد قد تكون في الغالب عقدة ليمفاوية أيضًا. يشير د. دوبونت قائلًا: "وقد لا يكون الدمل مرضيًّا بالضرورة".

من الممكن أن نشعر بالعقدة غير المرضية تحت الأصبع عند مستوى الرقبة، أو الفخذ أو الإبطين، وخصوصًا لدى الأشخاص شديدي النحافة.

يقول طبيب الأمراض الجلدية: "عندما تكون العقد الليمفاوية مرضية فإنها تنتفخ وتلتهب". وقد تكون الدمل بناءً عليه مؤلمة أو لا، وصلبة أو رخوة. وعندما يزداد حجم العقدة وتصبح حساسة، فإننا نتحدث هنا عن اعتلال العقدة اللمفية: فإذا تورم عدد من العقد، فعلى الأرجح أنّ ذلك علامة على وجود عدوى فيروسية مثل كثرة الوحيدات العدائية أو الحصبة الألمانية أو داء المقوسات".

اعتلال العقد اللمفية المعزول يكون عدوى في الغالب، وفي حالات نادرة يكون سببه خبيثًا (مثل اعتلال الدم أو ورم خبيث).

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