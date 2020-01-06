شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض لغاز الأوزون ودخان الأخشاب يزيد من خطر أمراض الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراستان جديدتان أن ارتفاع مستويات الأوزون ودخان الأخشاب يزيدان من خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) بين المدخنين وغير المدخنين على حد سواء، فالأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن يفقدون تدريجيا قدرتهم على التنفس بشكل جيد، ويعد تدخين السجائر هو السبب الرئيسي ، ولكن يمكن أن يحدث مرض الانسداد الرئوي المزمن بسبب التعرض المنتظم لمهيجات الرئة.

ووفقا لموقع drugs الطبى في إحدى الدراسات التي شملت حوالي 1900 مشارك ، وجد الباحثون أن التعرض لمستويات عالية من الأوزون على مدار عقد من الزمان زاد من احتمال الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأظهرت النتائج أن كل زيادة بنسبة 5 أجزاء لكل مليار في التعرض للأوزون لمدة 10 سنوات ، زاد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 16 ٪.

وقال مؤلفو الدراسة إن الزيادة نفسها في الأوزون مرتبطة أيضا بزيادة احتمالات انتفاخ الرئة ونوعية حياة أسوأ.

وقالت الباحثة الدكتورة نادية هانسل ، مديرة قسم الرعاية الرئوية والرعاية الحرجة بكلية طب جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بأمريكا : "ما برز حقًا هو أن التأثير كان واضحًا حتى بين المدخنين الشرهين الحاليين""هذا يعني أن التدخين النشط لا يفوق تأثير الأوزون".

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وأضافت في بيان صحفي للجامعة أنه حتى أولئك المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن لديهم خطر إضافي مع التعرض للأوزون.

في الدراسة الثانية ، التي نُشرت مؤخرًا في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة ، وجد فريق بحث شمل هانسيل أن استخدام الأخشاب كمصدر رئيسي للتدفئة يرتبط بزيادة انتشار أمراض الرئة بين الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا .

حيث وجد الباحثون أن معدل انتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن بين أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية كان 12 ٪ ، مما كان ضعف معدل انتشار المرض في المناطق الحضرية.

ووجد العلماء أن الأماكن التي استخدم فيها الكثير من الفحم أو الخشب للتدفئة الأولية أظهرت احتمالات أكبر للأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

أفاد الباحثون أن زيادة 1٪ في عدد المنازل التي تستخدم الحطب لأغراض التدفئة كانت مرتبطة بزيادة قدرها 12٪ في احتمالات الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بين الأشخاص الذين لم يدخنوا قط.

وفقًا للباحثة الدكتورة ساراث راجو ، زميلة الطب الرئوي والعناية المركزة في هوبكنز ، "يعد دخان الخشب مصدرًا للتلوث المنزلي يرتبط بارتفاع مستويات الجسيمات والغازات السامة".