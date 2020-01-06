شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتغلب الأطباء على الأرق والتوتر وعدم القدرة على النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثير من الأطباء لعدم قدرتهم على النوم، ويصابون بشكل دائم بالقلق والتوتر، ولذا قدم موقع " oprah."، بعض النصائح الهامة التي علي الأطباء القيام بها لكي يستطيعوا النوم بشكل طبيعي مثلنا جميعا.

نصح روبرت روزنبرغ، طبيب في العظام ومعتمد من مجلس الإدارة ومؤلف كتاب "دليل الطبيب لحلول النوم للتوتر والقلق"، بضرورة قيام الأطباء ببعص الخطوات لمساعدتهم على النوم ، قائلا:" عليك التنفس ببطء من خلال الحجاب الحاجز، مع التفكير بالأشياء الإيجابية في حياتك كمشوار سعيد قمت به من قبل، أو اللعب مع حيوانك الأليف، فهذا الأمر يساهم في تهدئة عقلك وزيادة الشعور والرغبة في النوم وذلك يتم عن طريق إيقاف أي انحرافات في البيئة والمساعدة في تهدئة عقلك".

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وكشفت دراسة أن كتابة الأطباء لجميع المشاعر السلبية التي يمرون بها تعد من الأمور التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على المخاوف التي يشعر بها الطبيب ، وهذه الكتابات تكون قبل النوم بساعتين لكي يشعر المخ بالراحة والبدء في استقبال جميع الأشياء الجيدة التي تساهم بشكل كبير في شعورك بالراحة والنوم.

وقالت دامون راسكين، دكتوراه في الطب ، أخصائي أمراض باطنة معتمد من البورد ومتخصص في طب النوم: "أحد الأشياء التي تفاجأ معظم المرضى عندما أخبرهم أن يتجنبوا أخذ قيلولة، حتى لو لم يتمكنوا من النوم في الليلة السابقة". فالقيلولة بعد الظهر في منتصف النهار تقلل من فرص النوم الجيد في الليل، وهذا يجعل النوم في وقت لاحق من تلك الليلة أكثر صعوبة، ولذا عليك تجنب تناول الكافيين وأيضا ابتعد عن نوم القيلولة.