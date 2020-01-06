شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى سعودى يجرى عملية دقيقة لتثبيت كسر فى فقرات العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي أنه قام فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، بإجراء عمليتين لمريض فى الأربعين من عمره تعرض لإصابة حادة، أدت إلى كسر بين الفقرات القطنية السابعة والأولى، مع وجود انزلاق غضروفي في الفقرات الخامسة والسادسة، وهذا ما أظهرته نتائج الفحوصات الطبية، وصور الأشعة التي أجريت للمصاب.

وأكد الفريق الطبي على ضرورة إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت ساعتين للمريض، وتم خلالها تثبيت الكسر والخلع وبإزالة الغضروف بين الفقرات السابعة والأولى، مع دمج الفقرات بدعامة غضروفية، وتثبيتها ببراغي وشرائح معدنية، وأجريت عملية ثانية لإزالة الغضروف بين الفقرتين الخامسة والسادسة، ودمج الفقرتين بدعامة غضروفية، وتثبيتها بشرائح، وبراغي معدنية.

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وثم وضع الشخص المصاب للمتابعة الطبية الدقيقة، إلى أن استقر وضعه الصحي، وتمثل الشفاء.

ومن المتعارف عليه أن عمليات تثبيت الكسر في فقرات العمود الفقري يعد من العمليات الدقيقة التي تستغرق وقت طويل لتثبيت والقيام بإجراء العملية بشكل جيد، ويجب اختيار طبيب جراح للعمود الفقري جيد، تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية كالشلل.