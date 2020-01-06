شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح يجب مراعاتها قبل بدء خطة فقدان الوزن للعام الجديد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "boldsky "، إن ما يقرب من 20 % من سكان العالم في طريق مستمر لإنقاص الوزن، والحاجة للقيام بذلك بشكل صحي أمر حتمي، أي عندما يتم تنفيذه بطريقة مضبوطة ومناسبة يحقق الأهداف المرجوة منه .

وقال الموقع ، أن هناك طرق مختلفة لخفض الوزن مثل خطط الحمية والتمرينات والمكملات الغذائية، يمكن للمرء اختيار الطريقة المثلى وفقًا لراحتهم، أصبح فقدان الوزن أحد أكثر المصطلحات استخدامًا في سيناريو الصحة ونمط الحياة الحالي، الحاجة المتزايدة للمجتمع لتكون صحية واتباع حياة نشطة تركز بطريقة أو بأخرى على فقدان الوزن ، مشيرا الى أن الوزن الزائد سبب رئيسي لكل المشكلات الصحية تقريبًا، من أمراض القلب إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وعندما يتعلق الأمر بخطة إنقاص الوزن، هناك 3 حقائق مهمة يجب أن تعرفها مقدمًا، وهي وزنك، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، (لأن من المرجح أن تتجمع دهون الجسم في منطقة البطن).



تعرف على خطتك لخفض الوزن

لقد جمعنا بعض النصائح السريعة والهامة التي يجب مراعاتها قبل البدء في خطتك لفقدان الوزن هذا العام..تعرف عليها..1. اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات..

هناك المئات من خطط النظام الغذائي الذى يمكنك اختياره في رحلتك من فقدان الوزن، هذا العام، اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بجميع العناصر الغذائية ذات السعرات الحرارية المحدودة، مما يساعدك على الحفاظ على وزن صحي، وكذلك توفير العناصر الغذائية الأخرى.

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نظام صحى لخفض الوزن

2. تحديد أهداف واقعية واحدة..

من القضايا الرئيسية التي يواجهها الناس هي قبول حقيقة أن فقدان الوزن يمكن أن يستغرق وقتا، تحتاج إلى وضع أهداف واقعية لفقدان الوزن بشكل فعال، وهذا يعني أنه من المستحيل فقدان كمية كبيرة من الوزن في غضون بضعة أيام، أو أشهر بطريقة صحية، تحتاج إلى إنفاق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه لفقدان الوزن، وكذلك مراقبة مستوى نشاطك طوال اليوم، لذلك، قم بتطوير نظام غذائي وخطط تمرين لا تكون قاسية عليك وتحافظ على حافزك لخفض الوزن وصحتك.

3. لاحظ التمثيل الغذائي الخاص بك..

التمثيل الغذائي هو المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن، الأيض الصحي يعمل بشكل جيد، ويعزز فقدان الوزن الصحي، حيث من ناحية أخرى، فإن الشخص المصاب بضعف الأيض "سرعة الحرق" يمكن أن يجد صعوبة في إنقاص الوزن، مهما كانت التدابير التي يتخذونها، كلما زاد معدل الأيض لديك، كلما كان حرق السعرات الحرارية في جسمك أسهل.

بعض الطرق لتحسين عملية الأيض هي:

تناول الكثير من البروتين في كل وجبة، شرب الماء البارد أكثر، القيام بتمرينات عالية الكثافة، رفع الأثقال، الوقوف أكثر من ذلك، شرب الشاي الأخضر أو الاسود، تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، الحصول على نوم جيد ليلاً.



الحصول على قسط وافر من النوم

4. الحصول على نوم مناسب..

النوم الكافي مهم، مثل تناول الطعام المغذي، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نمط حياة صحي، نمط الحياة السيئة، وعدم ممارسة الرياضة تؤدى إلى حدوث العديد من الأمراض، كما أن قلة النوم الكافي يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، يحتاج الأفراد إلى 6ساعات على الأقل من النوم يوميًا، حتى يعمل العقل بشكل صحيح، ويظل الجسم في صحة جيدة، تؤثر نوعية نومك بشكل مباشر على صحتك العقلية والبدنية وعلى جودة الحياة أثناء العمل، وبالمثل، تم ربط عادات النوم السيئة بتطوير تأثيرات ضارة على وزن جسمك.



شرب الماء

5. شرب الماء للحافظ على رطوبتك..

يحتاج كل إنسان إلى شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا لترطيب الجسم، قد يساعد شرب كمية مناسبة من الماء، وخاصة الماء الدافئ، على تحطيم رواسب الدهون من الجسم ويساعد في إنقاص الوزن، في مياه الشرب، يخفض جسمك درجة حرارتك الداخلية، مما يحسن عملية الأيض، " الحرق"، بصرف النظر عن النقاط المذكورة أعلاه، فإن بعض النصائح الأخرى التي يجب مراعاتها هي كما يلي: طلب المساعدة من أصدقائك وعائلتك، إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي.