دراسة دولية.. تلوث الهواء يسبب هشاشة العظام

حذرت دراسة دولية حديثة من أن تعرض الأشخاص للهواء الملوث بالجسيمات الدقيقة المحمولة جوا، يؤثر سلبا على صحة العظام.

وأوضح باحثون بمعهد برشلونة للصحة العالمية أن آثار تلوث الهواء على الصحة موثقة جيدا، لكن تأثيره على صحة العظام لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث.

المزيد من الأخبار التهاب اللثة قد يصيبك بالزهايمر.. إليك طريقة تجنبه Advertisements في الصين “مرض غامض” ينتشر.. والضحايا بالعشرات

وأظهرت النتائج أن التعرض لتلوث الهواء المحيط، خاصة الجسيمات الدقيقة، يرتبط بانخفاض مستويات كتلة العظام، ويزيد من ترققها، وهو مرض تقل فيه كثافة ونوعية العظام.

وقال الدكتور أوتافيو رانزاني، قائد فريق البحث، “نتائج هذه الدراسة تساهم في زيادة المعرفة، خاصة في ظل عدم وجود دراسات حاسمة حول تأثير تلوث الهواء على صحة العظام”.

وأضاف “استنشاق الجسيمات الدقيقة الملوثة يمكن أن يؤدي إلى فقدان كتلة العظام من خلال الإجهاد التأكسدي والالتهابات الناجمة عن تلوث الهواء”.