سيدة تضع المنوم لزوجها وعشيقها يقوم بخنقة

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمود الكحكى، فى جلستها المنعقدة، اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا، لزوجة وعشيقها، لقتلهما زوجها، لكى يخلو لهما الجو، وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي، اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور على جثة شقيقه" محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحى مقيم قرية منشية قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم.

وعلي الفور جرى تشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي وتبين من التحريات أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة محرمة بينها وبين شاب بالقرية.

وأوضحت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية بين زوجة المجنى عليه وتدعي" أمانى م " 25 سنة و"رضا م " 26 سنة عامل مقيمين منشأة قاسم، وأن العلاقة تطورت إلى علاقة محرمة، قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكان يهاتفها به، وأن الزوجة أخفت الهاتف بالنيش، وبعد تطور العلاقة مع عشيقها إتفقا على قتل الزوج والد طفلها الوحيد.

قامت المتهمه بوضع 3 عقاقير من الترايكتين فى مشروب النسكافيه، وبعد أن تأكدت من نومه العميق، تركت باب شقتها مفتوحا، إنتظارا لوصول عشيقها، الذى دخل غرفة النوم وقام بضربه بخشبة على الرأس، وخنقه بسلك كهرباء، وحمل جثته على عربة كارو وتخلص منه بالبحر.

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تم القبض على المتهمة وعشيقها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2254 لسنة 2018، جنايات ديرب نجم وبعرضهما على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

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