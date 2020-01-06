برلمانية كويتية تطالب وزير الداخلية بإلغاء قرار يحرم النساء من استقدام الخدم

الكويت - لايف ستايل
طالبت النائب الكويتية صفاء الهاشم، وزير الداخلية بإلغاء قرار وزاري يحرم فئة معينة من الكويتيات من إمكانية استقدام سائق أو خادم إلا بموافقة مدير شؤون الإقامة، واعتبرت الهاشم أن القرار المذكور، يتضمن "صعوبات على الكويتية لاضطرارها للوقوف في الطابور للحصول على حقها". ووجهت الهاشم تحذيرا للوزير، من المساءلة السياسية في حال لم يبادر لإلغاء القرار الذي وصفته بـ"المسخ"، مؤكدة أنها "اليوم صرحت من على (البوديوم)، وإن لم يستجب الوزير بإلغاء القرار سوف يكون موقفها من على المنصة (البرلمان)".
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