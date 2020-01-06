تعرَّف على أسباب "السعال الشديد" والتوقيت التي يتوجب فيه استشارة الطبيب

كشف المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، أن السعال الشديد له أسباب عدة تتمثل في نزلة البرد والسعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة والانسداد الرئوي المزمن وأورام الرئة كسرطان الرئة.

وشدّد المركز الألماني على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال الشديد لمدة تزيد عن أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى، مثل الحمى والرجفة وخفقان القلب، وضيق التنفس والتعرق الشديد وآلام العضلات والأطراف والتعب الشديد، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال، والخضوع للعلاج على وجه السرعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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ويعد السعال أحد الأعراض الشائعة التي يمكن أن يكون ناجما عن العديد من الأسباب، وفي معظم الأحيان، لا يعتبر السعال مشكلة خطيرة، ويختفي من تلقاء نفسها، إلا أنه إذا كان شديدا أو مصحوبا بأعراض أخرى، فمن الأفضل زيارة الطبيب لإجراء التشخيص، والخضوع للعلاج المناسب.

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