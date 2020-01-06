شكرا لقرائتكم خبر عن متخليش السخونية تفسد فرحة عيد الميلاد..8 نصائح للتعامل مع حمى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الأطفال من أكثر الأشياء المزعجه خاصة خلال موسم الأعياد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتعد الحمى من أكثر المشاكل الصحية التى قد تصيب الأطفال وتظهر فجأة مما قد يمنع الأسرة بأكملها من الاستمتاع بعيد الميلاد، ويقدم ”الخليج 365” دليل كامل للأمهات عن طرق التعامل مع ارتفاع درجة حرارة الأطفال المفاجئة وكيف يمكن التغلب عليها للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ووفقا لموقع kidshealth تحدث الحمى عندما يرفع منظم الحرارة الداخلي في الجسم درجة الحرارة عن مستواها الطبيعي يوجد هذا الترموستات في جزء من الدماغ يسمى ما تحت المهاد ، تتغير درجات حرارة معظم الناس قليلاً خلال اليوم عادة ما تكون أقل قليلاً في الصباح وأعلى قليلاً في المساء ويمكن أن تتغير عندما يركض الأطفال ويلعبون ويمارسون الرياضة.

من المهم معرفة أن الحمى في حد ذاتها ليست مرضًا عادة ما تكون علامة أو أعراض لمشكلة أخرى، يمكن أن يكون سبب الحمى بضعة أشياء ، بما في ذلك:

العدوى: معظم الحمى ناتجة عن عدوى أو أمراض أخرى، تساعد الحمى الجسم على مكافحة الالتهابات عن طريق تحفيز آليات الدفاع الطبيعي.

على الرغم من أن التسنين قد يسبب ارتفاعًا طفيفًا في درجة حرارة الجسم ، إلا أنه ربما لا يكون السبب إذا كانت درجة حرارة الطفل أعلى من 37.8 درجة مئوية.

في الأطفال الأصحاء، ليست كل الحمى بحاجة إلى علاج، ارتفاع درجة الحرارة ، مع ذلك ، يمكن أن يجعل الطفل غير مريح ويجعل المشاكل مثل الجفاف أسوأ.

عند درجة حرارة الأطفال أقل من 38.9 درجة مئوية فهم لا يحتاجون عادةً إلى الدواء إلا إذا كانوا غيرمرتاحين، إذا كان عمر طفلك يتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات وكان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة يبلغ 39 درجة مئوية أوأعلى يجب اللجوء للطبيب للسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة ومعرفة السبب وراء ذلك، للأطفال الأكبر سناً، خذ في الاعتبار مستوى السلوك والنشاط.

قد لا تكون الحمى خطيرة إذا كان طفلك لا يزال مهتما باللعب، يأكل ويشرب جيدا، في حالة تأهب ويبتسم لك، لديه لون البشرة الطبيعي

ولا تقلق كثيرًا بشأن طفل مصاب بالحمى ولا يريد تناول الطعام، هذا شائع جدا مع الالتهابات التي تسبب الحمى، بالنسبة للأطفال الذين ما زالوا يشربون ويتبولون بشكل طبيعي، فإن عدم تناول الطعام بقدر المعتاد أمرمقبول.

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كيف يمكنني مساعدة الطفل على الشعور بالتحسن

ليست كل الحمى بحاجة إلى علاج في معظم الحالات ، يجب أن تعالج الحمى فقط إذا كانت تسبب إزعاجًا للطفل.

فيما يلي طرق لتخفيف الأعراض التي غالباً ما تصاحب الحمى:

1- ارتاء الطفل لملابس خفيفة الوزن وقم بتغطيته ببطانية خفيفة حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في التحميل والتجاوز الزائد إلى منع حرارة الجسم من الهرب ويمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

2- تأكد من أن درجة حرارة غرفة نوم طفلك مريحة ليست ساخنة أو باردة جدًا.

3- لا تستخدم الحمامات الباردة يمكن أن تسبب قشعريرة يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم.

4- قدمي الكثير من السوائل لتجنب الجفاف لأن الحمى تجعل الأطفال يفقدون السوائل بسرعة أكبر من المعتاد مثل الماء ، الحساء .

5- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، بما في ذلك الكولا والشاي ، لأنها يمكن أن تجعل الجفاف أسوأ عن طريق زيادة التبول .

6- إذا كان طفلك أيضًا يتقيأ أو يعاني من الإسهال ، اسأل الطبيب عما إذا كان يجب عليك إعطاء محلول.

7- بشكل عام اسمح للأطفال بتناول ما يريدون بكميات معقولة ، لكن لا تجبرهم على ذلك إذا لم يشعروا بذلك.

8- تأكد من حصول طفلك على الكثير من الراحة البقاء في السرير طوال اليوم ليس ضروريًا .