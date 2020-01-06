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تقرير يكشف تناول النساء كميات أكبر من السكر المضاف عن الرجال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير، أن معدل متوسط ​​تناول السكر المضاف مرتفع فى النساء عن الرجال، ووفقا للمسح الذى أجراه المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) والمعهد الوطني للتغذية (NIN) ، فإن النساء تتناول حوالي 20.2 جرام من السكر المضاف في اليوم الواحد، بينما يبلغ ما تناوله الرجال من السكر المضاف هو 18.7 جرام يوميًا.

تعتبر الدراسة ذات أهمية كبيرة للهند للمساعدة في الوقاية من الأمراض غير المعدية، ووفقا للمعهد الوطني لرصد التغذية (NNMB) يقيس المسح أيضا كمية السكر المضافة حسب الفئات العمرية، و بشكل عام ، كان كبار السن يستهلكون سكرًا أعلى بقليل من الشباب، وقد لوحظت أعلى نسبة من السكر بين البالغين الأكبر سنًا ، حيث بلغت الفئة العمرية من 36 إلى 59 عامًا تناول 20.5 جرامًا في اليوم ، يليها كبار السن (أكبر من 60 عامًا) بمعدل 20.3 جرامًا في اليوم.

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بينما يستهلك المراهقون 19.9 جرامًا يوميًا ، أما البالغون الأصغر سناً (في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا) تناولوا 19.4 جرامًا في اليوم ، وهو نفس استهلاك المراهقين تقريبًا، وكان أطفال المدارس وأطفال ما قبل المدرسة يستهلكون 17.6 جرامًا يوميًا و 15.6 جرامًا يوميًا يضافون السكر على التوالي.

وتلجأ العديد من الشركات في الوقت الحالي إلى إخفاء كلمة السكر الصريحة على منتجاتها، نتيجة وعى الأشخاص حاليا لأضرار السكر على الصحة، وتقوم بإضافة مكونات أخرى تعلم أن البعض يغفل أنها نوع من أنواع السكر المضاف.

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ويشكل السكر المضاف ضررا على الجسم لاحتوائه على عدد كبير من السعرات الحرارية التى تساهم فى زيادة الوزن، وزيادة الدهون الثلاثية، وتسوس الأسنان، بالإضافة إلى قيمته الغذائية القليلة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية قائمة كاملة بالمكونات لمعرفة ما إذا تمت إضافة أي سكريات لها، وتشمل القائمة التى تحتوى على سكريات مضافة :

·       السكر البني

·       عصير القصب

·       شراب الذرة

·       سكر جوز الهند

·       سكر العنب

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·       الفركتوز (سكر الفاكهة)

·       عصير الفاكهة

·       مسحوق السكر

·       السكر السائل

·       الملتوز "سكر الشعير"

·       شراب الشعير

·       دبس السكر

·     الجلوكوز

·       شراب الذرة عالي الفركتوز

·       عسل

·       السكر الخام

·       سكر القصب

·       دبس السكر

·       علبة سكر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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