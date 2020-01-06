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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن عن خدمة متنقلة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني عن سلسلة من الخدمات الخاصة بكافة فئات المجتمع، منها خدمة لكبار السن، حيث توفر أيضا خدمات ذات جودة عالية لكبار السن من المواطنين المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات ً الصحية، للمحافظة على خصوصيتهم وتعزيز شعورهم بالأمان والمساندة وسط أجواء عائلية.
ووفقا للتقرير المنشور على الموقع الرسمى لوزارة الصحة الإماراتية، فإن هذه الخدمة تسهم أيضا في تقليل العبء على المستشفيات، والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة من خلال متابعة المرضى في منازلهم.
شروط الحصول على الخدمة
يقتصر الحصول على هذه الخدمة على مواطني دولة الإمارات، ممن تنطبق عليهم شروط القبول في برنامج الرعاية الصحية المنزلية وتشمل:
- تعذر الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب صعوبة الحركة أو الشلل.
- المرضى الذي يعانون من الأمراض العقلية والذهنية التي تستدعي الرعاية المنزلية.
- يجب أن يتم توقيع إقرار بالرعاية المنزلية من قبل المريض أو ولي أمر المريض في حال عدم أهليته.
- طريحو الفراش الذين يحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة.
الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة
وعن الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة تشمل :
- بطاقة صحية سارية.
- بطاقة الهوية الإماراتية سارية.
- تقرير طبي تفصيلي يوضح الحالة المرضية.
- صورة شخصية للمريض.
- تقديم الوثائق المطلوبة إلى المركز الصحي المقدم للخدمة.
- تحديد موعد لزيارة منزل المريض/ متلقي الخدمة وتقييم الحالة من قبل فريق العمل.
- في حال القبول، يتم توقيع إقرار بالرعاية المنزلية من قبل المريض أو ولي أمر المريض.
- في حال القبول، يتم توقيع إقرار بالرعاية المنزلية من قبل المريض أو ولي أمر المريض في حال عدم أهليته
- إعلام المريض وذويه عن قبول المريض أو رفضه مع ذكر الأسباب.
- تحديد جدول الزيارات المنزلية لمن تم قبولهم.
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