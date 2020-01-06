5 أعراض لارتفاع درجة حرارة الطفل

ارتفاع درجة حرارة الجسم هو أشهر عرض مرضي على الإطلاق، خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذي تكثر فيه شكاوى الأمهات من ارتفاع درجة حرارة أطفالهن، وهي من الأمور المزعجة، لأن استمرارها يعد مؤشراً خطيراً.

ويقول الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ"العين الإخبارية"، إن ارتفاع الحرارة عرض وليس مرض ويعتبر رد فعل لعلة ما، لذلك يجب أن نعرف سببها قبل البدء في العلاج.

والحرارة هي استجابة من المخ لوجود مشكلة بالجسم مثل عدوى بكتيرية أو فيروس أو التهاب أو ورم أو أي مرض آخر.

ويضيف سليمان: "أحياناً لا يكون سبب ارتفاع الحرارة واضح في البداية، لكن يتضح فيما بعد مع مسار المرض"، موضحاً أن الحرارة مفيدة وليست ضارة لأنها من ضمن الوسائل التي يدافع بها الجسم عن نفسه عندما يشعر أن هناك غزواً خارجياً من ميكروب، وبالتالي يبدأ يرفع درجة الحرارة حتى يكون الوضع غير ملائم لحياة الميكروب.

ويوضح أن المضاد الحيوي ليس العلاج الوحيد لارتفاع درجة حرارة الجسم، لأن هناك أسباب أخرى كثيرة غير العدوى البكتيرية تسبب الحرارة والتي قد لا تكون عدوى من الأساس.





وأشار سليمان إلى أبرز أعراض ارتفاع الحرارة كالتالي:

- سخونة السطح الخارجي للجسم.

- الشعور بالبرد نظراً لاضطراب جهاز تنظيم الحرارة.

- خمول وهمدان وقلة النشاط.

Advertisements

- رعشة وبرودة وزرقة بالأطراف والشفاة (في حالة الحرارة الشديدة).

- قد يصل الأمر في بعض الأوقات إلى تشنجات حرارية لدى بعض الأطفال.

وهناك بعض الأعراض المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة:

-إسهال وقيء في حالة النزلات المعوية.

-كحة وبلغم ورشح في حالة النزلات الشعبية.

-التهابات الحلق واللوزتين في حالة نزلات البرد.

-حرقان وتغير في لون البول في حالة التهابات المسالك البولية.

-ألم بالأذن أو إفرازات في حالة التهابات الأذن الوسطى.

-التهابات فيروسية في حالة الهيربس والجديري.

لفت استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الانتباه إلى ضرورة الاطمئنان على درجة وعي الطفل، وأن يكون منتبهاً أثناء ارتفاع حرارته، ومتابعته في حال ظهور طفح جلدي أو تقشير بالجلد أو قرح بالفم.

وأكد ضرورة الاطمئنان على حالة الغدد الليمفاوية، والمفاصل، والأذن، والبول وكميته ولونه، والتأكد من عدم وجود بهتان أو أنيميا، ومتابعة النمو والتطور العام للطفل من خلال الطبيب المعالج.