تاتا هاربر للعناية بالبشرة تثبت مكانتها كعلامة رائدة في تقديم منتجات طبيعية ومستدامة وفاخرة

حرصاً منها على تعزيز مكانتها كعلامة مفضلة لدى المشاهير ومحرري صفحات الجمال وعشاق الموضة والتجميل حول العالم، كشفت علامة ’تاتا هاربر‘ عن ابتكار منتجات تتميز بفعالية عالية وتتألف من مكونات طبيعية 100% وخالية من المركبات السامة. وتخص علامة ’تاتا هاربر‘ بهذه المنتجات السيدة التي تبحث عن الجودة العالية وترفض المساومة على التفاصيل الهامة في الحياة خصوصاً عند البحث عن منتجات صحية تضمن نتائج فعالة وإطلالة جميلة بالاعتماد على مكونات مدروسة تجمع بين الرفاهية والمواد الطبيعية.

وتدرك تاتا هاربر مؤسسة العلامة والرئيسة التنفيذية أن الجمال الحقيقي ينعكس من الداخل وليس فقط من البشرة. وبفضل نشأتها في كولومبيا بين العديد من النساء اللواتي يحملن شغفاً بالروتين اليومي للعناية بالجمال، سرعان ما أدركت تاتا أن العناية الشخصية بالجمال هي رفاهية تستحقها كل سيدة. وبعد إصابة زوج والدتها بالسرطان، دأبت تاتا على البحث عن منتجات طبيعية وغير سامة وفعالة للعناية بالبشرة، وعندما لم تنجح في العثور عليها قررت ابتكارها بنفسها. وبدأت تاتا رحلةً استمرت خمس سنوات مستعينة بأفضل علماء النباتات والكيميائيين وتقنيات الهندسة الحيوية في هذا المجال لابتكار تركيبة فريدة تحمل بصمتها الخاصة وتعتمد على مفهوم مزج العديد من المكونات لتحقيق نتائج أكثر فعالية.

وبفضل سنوات البحث الطويلة والاستفادة من أحدث التقنيات، تجمع كافة المنتجات التي ابتكرتها ’تاتا هاربر‘ بين مقومات الرفاهية والفعالية العالية نظراً لاعتمادها على أجود المكونات الطبيعية المتوفرة، حيث حرصت ’تاتا هاربر‘ على اعتماد منتجات تمت زراعتها حصرياً في مزارع هاربر العضوية المعتمدة والتي تمتد على مساحة 1200 آكر في وادي شابلين بولاية فيرمونت الأمريكية. وساهمت هذه الخطوة في ضمان إشراف العلامة على كافة مراحل الانتاج لتحقيق أقصى مستويات النضارة والجودة دون الاستعانة بأي مواد من مصادر خارجية. وتتميز كل تركيبة ابتكرتها العلامة بكميات غنية من أفضل المكونات الفعالة

في تغذية البشرة، حيث حرصت العلامة على دراسة توقيت الحصول على هذه المكونات لضمان تمتعها بأقصى درجات الفائدة لتقوم بعد ذلك بتعبئتها في عبوات صغيرة ومستدامة. تجدر الإشارة إلى أن ’تاتا هاربر‘ تواصل تقديم نتائج ثورية في كافة إصداراتها من المنتجات وتنتشر منتجاتها في أكثر من 450 متجراً على امتداد 30 دولة وتضم محفظتها أكثر من 50 جائزة أحرزتها في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.

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