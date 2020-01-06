تعرفي علي وصفة النعنع لتفتيح بشرة الوجه

يتميز النعناع بفوائد عديدة في شتى المجالات خاصة البشرة، فهو نبتة تعالج العديد من الأعراض المرضيّة، كذلك تدخل في صناعة الكثير من مستحضرات العناية بالشعر والبشرة لما لها من فوائد، كما أنّها مكوّن فعّال في الوصفات التي تساعد على تبييض البشرة والبقع الداكنة.

يحتوي النعناع على نسب عالية من فيتامين A الذي يتحكّم في إنتاج مادّة الميلانين المسؤولة عن تصبّغ البشرة.

يحتوي النعناع كذلك على مضادّات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرّة الطليقة التي تتسبّب بظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

النعناع أيضاً تونر طبيعيّ للبشرة يساعد على تهدئتها والتخفيف من الاحمرار والشوائب، كالبثور، حبّ الشباب، الرؤوس السوداء وغيرها لاحتوائه على المينثول.

يحفّز البشرة على إنتاج خلايا جديدة بلون فاتح.

ماسكات من النعناع لتفتيح لون البشرة

هاتان طريقتان لإعداد ماسك طبيعيّ من النعناع، يطبّق كلٌّ منهما 3 مرّات في الأسبوع، وستلاحظ النتيجة من المرّة الأولى.

الماسك الأول

المكوّنات:

• ½ حبّة من الخيار.

• ملعقة طعام من أوراق النعناع المفرومة.

• ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعيّ.

• ملعقة طعام من الحليب البودرة.

طريقة التحضير:

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يقطّع الخيار، ثمّ يسحن في الخلّاط الكهربائّي مع بقيّة المكوّنات. بفرشاة ماسك نظيفة يوزّع الخليط على بشرتيّ الوجه والرقبة لحواليّ 25 دقيقة. تفرك البشرة برفق، ثمّ تشطف بالماء الدافىء.

الماسك الثاني

المكوّنات:

• ملعقتان صغيرتان من أوراق النعناع المفرومة.

• ملعقتان صغيرتان من النشاء.

• ملعقة طعام من بودرة الكاكاو.

• 4 ملاعق طعام من الحليب السائل.

طريقة التحضير:

تمزج المكوّنات مع بعضها البعض في وعاء صغير، ثمّ تؤخذ كميّات تدريجيّة من مزيجها وتفرد على بشرة وجه نظيفة لتغسل بعد مرور ½ ساعة بالماء البارد.

ينصح بالمداومة على أيّ من هذه الماسكات يوماً بعد يوم طوال أسبوعين

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