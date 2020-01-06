شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار يستخدم كاميرا الهاتف لتشخيص التهابات المسالك البولية فى 25 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء اختبارًا يستخدم كاميرا هاتف ذكي لتشخيص التهابات المسالك البولية في 25 دقيقة، وتقوم التقنية التي طورها مهندسون من جامعة باث البريطانية، باختبار بكتيريا E.coli في عينات البول، حيث توجد بكتيريا الاكولاى فى حوالي 80 % من عدوى المسالك البولية البكتيرية ويمكن علاجها بسهولة بالمضادات الحيوية بمجرد تشخيصها .

وكشف الباحثون عن اختبارهم في المجلة الطبية " Biosensors and Bioelectronics" ، مؤكدين أن الاختبار الجديد أسرع وأرخص من الخيارات الحالية التي تتضمن إرسال عينات إلى المختبر لفحصها، لأن الاختبار الجديد صغير ومحمول، لذا فإنه يتمتع بإمكانات كبيرة للاستخدام في أماكن الرعاية الأولية وفي البلدان النامية.

حاليا، يتم تأكيد الالتهابات البكتيرية في عدوى المسالك البولية عن طريق الاختبارات المكروبيولوجية لعينة البول، وهو اختبار دقيق ولكنه يستغرق وقتًا طويلاً ويستغرق عدة أيام.

كيف يتم إجراء الاختبار بالهاتف

لإجراء الاختبار، يتم تمرير عينة بول عبر شريط بلاستيكي ممتلئ يحتوي على جسم مضاد يمكنه التعرف على الخلايا البكتيرية القولونية، وفي حالة وجود E.coli ، فإن الجسم المضاد " وهو بروتين ينتجه الجهاز المناعي لمحاربة تهديد محدد "، سوف يرتبط به ويجعله كبيرًا للغاية لاجتياز جزء من الشريط البلاستيكي.

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ثم يضاف إنزيم لإحداث تغيير في اللون يمكن التقاطه بواسطة كاميرا هاتف ذكي، لقياس تركيز بكتيريا الـ " E.coli " في العينة من خلال تحليل صورة تم التقاطها بواسطة الكاميرا.

ويؤكد العلماء أن الإجراء بسيط ولا يحتاج إلى مصدر طاقة رئيسي، ويمكن استخدامه لتشخيص عدوى المسالك البولية، مما يقلل الحاجة إلى إرسال عينات إلى المعامل المركزية للاختبار.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أنهم لا يتحدثون الآن عن استبدال خدمات التشخيص الحالية، ولكن هذا الاختبار يوفر نقطة اتصال بأدوات سريعة وبأسعار معقولة لدعم وصف المضادات الحيوية وتجنب الإفراط في استخدامها

الخطوة التالية للاختبار هي مرحلة التجارب السريرية، وسيبدأ الفريق أيضًا العمل على تحسين الاختبار للسماح باكتشاف البكتيريا الأخرى وتركيزاتها.