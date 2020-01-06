شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل MCV يقيس حجم كرات الدم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - MCV من فحوصات الدم الأساسية، وهى جزء من تحليل صورة الدم الكاملة (CBC)، فهناك 3 أنواع رئيسية من الكريات (خلايا الدم) خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية، وتحليل MCV يقيس حجم كرات الدم الحمراء، حيث تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من رئتيك إلى كل خلية في جسمك وتحتاج خلاياك إلى أكسجين لتنمو وتتكاثر وتحافظ على صحتك، إذا كانت خلايا الدم الحمراء صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا ، فقد تكون علامة على حدوث اضطراب في الدم مثل فقر الدم أو نقص الفيتامينات.



تحليل الدم

استخدامات تحليل MCV

غالبًا ما يكون فحص دم MCV جزءًا من صورة الدم الكاملة (CBC)، وهو اختبار روتيني يقيس العديد من مكونات الدم المختلفة، بما في ذلك الخلايا الحمراء، ويمكن أيضا أن تستخدم لتشخيص أو مراقبة بعض اضطرابات الدم.

قد يكون طبيبك قد طلب إجراء صورة دم كاملة، بما في ذلك اختبار MCV ، كجزء من الفحص الدوري أو إذا كنت تعاني من أعراض اضطراب الدم، وتشمل هذه الأعراض:

-إعياء وتعب.

-نزيف غير عادي أو كدمات.

-برودة اليدين والقدمين.

- شحوب الجلد.



كريات الدم الحمراء

نتائج تحليل MCV

ويعد المعدل الطبيعى لكرات الدم الحمراء بالنسبة للبالغين والأطفال: 80-95 (FL) فيمتوليتر.

أما المعدل الطبيعى للطفل حديث الولادة هو 96-108 .fL

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إذا أظهرت نتائجك أن خلايا الدم الحمراء أصغر من هذا المعدل الطبيعى، فقد يشير ذلك إلى:

-فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو أنواع أخرى من الأنيميا.

-الثلاسيميا ، مرض وراثي يمكن أن يسبب فقر الدم.

وإذا أظهرت نتائجك أن خلايا الدم الحمراء أكبر من المعدل الطبيعى ، فقد يشير ذلك إلى:

-نقص فيتامين ب 12.

-نقص في حمض الفوليك ، ونوع آخر من فيتامين ب.

-مرض الكبد.

-قصور الغدة الدرقية.

إذا لم تكن مستويات MCV في المعدل الطبيعي، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك مشكلة طبية تحتاج إلى علاج، لكن هناك أشياء قد تؤثر على هذا الأمر مثل: النظام الغذائي ومستوى النشاط ، الأدوية، الحيض، وغيرها.