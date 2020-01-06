شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباق قد تكون سبب فى إصابتك بالسمنة..أدلة تكشفها دراسة حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أدلة جديدة تربط تفيد بأن المواد الكيميائية وغيرها من المواد التى تستخدم فى تصنيع الأطباق والأكياس البلاستيكية، قد تسبب اضطرابات الغدد الصماء التى ترتبط ارتباط وثيقا بالسمنة، وقبل حوالي عام، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على التحقيق في المخاطر المحتملة الناجمة عن جرعات منخفضة من BPA (bisphenol-A) ، وهى مادة كيميائية تستخدم فى تصنيع البلاستيك.

ولسوء الحظ ، يوجد BPA في العديد من الأدوات المنزلية اليومية ، وليس فقط فى تغليف المواد الغذائية، ويعد السرطان والسكري مشاكل صحية ترتبط بالتعرض لـ BPA ، وذلك وفقًا لما نشرته مؤخرًا مجلة " US Recall News "، ولكن هناك طرقًا واضحة لتقليل التعرض لتلك المواد الكيميائية الضارة والسامة:

تسخين وتخزين الطعام:

يجب استخدم طبق زجاجيًا أو خزفيًا لتسخين الأطعمة والمشروبات في الميكروويف، بدلاً من البلاستيك، لمجرد أن تكون في الجانب الآمن، وذلك لأن بعض المواد البلاستيكية، حتى تلك المميّزة بأمان الميكروويف، قد تترك مركبات كيميائية في الأطعمة عند تسخينها.

استخدام حاويات آمنة للتخزين:

ابحث عن الأرقام أدوات التخزين الت تحمل أرقام 2 و 4 و 5 مطبوعة أسفلها والتي تعد في أمان عند ترك الطعام بها.

Advertisements

لا تعيد استخدام الزجاجات أو الأطباق التى تحمل الأرقام التالية:

# 1 ، أو 3 ، أو # 6، فعادة ما تصنع زجاجات المياه والصودا وعصير من # 1 ، أو البولي إيثيلين تيريفثاليت الإيثيلين، والتى يمكن أن تجعل شكلها قاسيًا للتنظيف ، مما قد يسمح للبكتيريا بالنمو من الداخل.

التخلص من أى أدوات تحتوى على مادة BPA

يجب استبدال زجاجات المياه والأباريق وغيرها من حاويات المواد الغذائية الصافية والواضحة التى تحمل رقم 7 في الأسفل التى تحتوي البولي على BPA ، حيث ترتبط في الدراسات الحيوانية مع السرطان ، والإجهاض ، والسمنة.

كما تحظر العديد من الدول الآن بيع زجاجات الأطفال المحتوية على BPA ، وهناك الآن الكثير من المنتجات الخالية من BPA ، مثل زجاجات المياه المقاومة للكسر من أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ.

ابتعد عن المعلبات

ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على الصحة فى مستوى جيد قدر الإمكان، لأن نظام المناعة الصحي هو في النهاية أفضل دفاع ضد السموم، وعندما يتعلق الأمر بالأنظمة الغذائية ، فإنهم يقترحون شراء المنتجات الطازجة، والبعد عن المعلبات .