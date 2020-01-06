كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - تتساءل العديد من السيدات عن فوائد القرنفل أثناء الحمل، وهل لا يوجد ضرر من إكثار تناوله، وهل حقاً يفيد عضلات وعظام الجنين كما هو متداول بين أفراد المجتمع، فماذا عن أهمية القرنفل للحامل؟ الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، تقدم أهم فوائد القرنفل للحامل... القرنفل والحمل: غني بالحديد. هذا يؤدي إلى تكوين الدم وقد يقلل من فرص الولادة المبكرة.

يساعد في نمو عضلات الطفل وغني بفيتامين E.

القرنفل مصدر غني بالكالسيوم والفوسفور. فهو يساعد على نمو العظام وهو أمر ضروري بالقدر نفسه بالنسبة للأم والطفل. يحمل القرنفل مضادات الأكسدة مما يعزز الجهاز المناعي، أنها تسهل أيضاً عمليات إصلاح الخلوية.

ثبت أن القرنفل مصدر غني بالمعادن مثل الصوديوم والمنغنيز والفوسفور. القرنفل مصدر غني بالألياف الغذائية، وبالتالي يساعد على منع الإمساك.

القرنفل غني بالمواد المضادة للأكسدة، توفر قرنفل الآلام والأوجاع، وهي مشكلة شائعة أثناء الحمل. أضرار الإكثار من استخدام القرنفل: Advertisements عندما يستهلك كعنصر غذائي، يقال إن القرنفل آمن. ومع ذلك، توخي الحذر من هذه الآثار الجانبية إذا تم استخدام القرنفل في شكل زيت أو ملحق:

استهلاك زيت القرنفل بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تقلصات الرحم. قد يؤدي إلى الولادة المبكرة. يمكن أن يسبب القرنفل أيضاً ردود فعل تحسسية أثناء الحمل.

قد يؤدي الإفراط في استهلاك القرنفل إلى حدوث نزيف معوي، ومشاكل في التنفس، وإسهال، ونوبات، وزيادة حساسية الفم، وألم في البطن، وغثيان، وقيء، وحتى فشل في الكبد أو الكلى في الحالات القصوى. تجنبي استخدام زيت القرنفل لأنه قد يؤدي إلى بشرة حساسة.

لا تستخدمي زيت القرنفل لعلاج الأسنان أو غيرها من الأمراض الشائعة أثناء الحمل.

يُنصح دائماً باستشارة طبيبك في حالة حدوث أي إزعاج. طرق الاستخدام: هناك طرق مختلفة لاستهلاك القرنفل. ومع ذلك، كوني حذرة أثناء استخدامه عند الحمل.

تغلي بعض براعم القرنفل في الماء. استنشاق البخار لتخفيف من مشاكل في الجهاز التنفسي.

لتقليل بكتيريا الفم والتنفس المنعش، قومي بمضغ براعم القرنفل مباشرة، ولكن احذري الإكثار منها.

قومي بصنع شاي القرنفل عن طريق غليان البراعم في الماء، اشربيه بعد الوجبات لتسهيل الهضم. نصائح الخبراء: أكثر من 70 ٪ من الأمهات الحوامل يعانين من الغثيان والغثيان الصباحي، يحدث غثيان الصباح بسبب التغيرات في هرمونات، تنصح الدكتورة هند مأمون، النساء باللجوء إلى العلاجات المنزلية للحد من هذه الأعراض، وإنها تؤكد على استخدام القرنفل جنباً إلى جنب مع الهيل والعسل للإغاثة الفورية، تجنب استخدام زيت القرنفل أثناء الحمل؛ لأنه ليس معروفاً ما إذا كان آمناً للطفل أم لا.

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