علاجات عشبية منزلية لبعض أمراض طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - لا زال الأطباء يحذرون من الأعراض الجانبية للأدوية للأطفال خصوصا قبل سن السنة، كما أن الأطفال لديهم مناعة ذاتية حتى عمر ستة أشهر، ولذلك فتلجأ الأم للبحث عن علاجات عشبية لبعض الأمراض التي تصيب أطفالها وخصوصاً في فصل الشتاء، ولذلك تقدم لك الدكتورة الصيدلانية غدير يونس هذه النصائح لعلاج طفلك فتابعيها... تورم مكان التطعيم: ويجب عليك في هذه الحالة عدم إعطاء الطفل أي مسكن أو خافض للحرارة، ضعي له كمادة من زيت الخروع التي سوف تسكن الألم بسرعة، ويفضل وضع كمادات الماء والخل على الجبهة لخفض حرارته. عصير الليمون: وله فوائده في علاج الأنيميا عند الأطفال وكذلك علاج المغص الكلوي والتهاب المسالك البولية والتي تصيب البنات أكثر من الأولاد بسبب الخطأ في التنظيف من البول والبراز. احتقان الحلق عند الطفل: قدمي له عصير الليمون المحلى بالعسل في الصباح الباكر وبمجرد أن يستيقظ من نومه.

في حال احتقان الحلق الشديد قومي بغلي أوراق الريحان" الحبق" وتحليتها بالعسل ويشربها الطفل دافئة.

مغلي الحلبة: يعمل على تليين الأغشية المخاطية في الحلق وبالتالي يقل الالتهاب ولا تحتاجي لأي مضاد حيوي. Advertisements الإمساك عند الأطفال: في حال إصابة طفلك بالإمساك قدمي له الفواكه والأطعمة التالية: الشاي المضاف له عصير الليمون.

التفاح.

مغلي القرفة.

اللبن الزبادي.

مغلي أوراق المريمية.

مهروس الجزر المسلوق. بكاء الرضيع وعدم نومه: قدمي له مغلي أوراق الشبث" ويعرف في الشام باسم عين الجرادة" فهو مفيد في استرخاء العضلات اللاإرادية في الجهاز الهضمي مما يقلل من شعور الرضيع بالانتفاخ والمغص ويخلد إلى النوم وكانت الأمهات قديما تعطي الطفل ما يعرف ب" ماء الغريب" وقد كان يحتوي على خلاصة الشبث مع الينسون، ولا يحتوي على الكحول كما يشاع عنه. جل الصبار: احصلي على الصبار وقومي بنزع القشرة الخارجية ثم ضعي الجل على قروح الفم لدى طفلك ولا تستخدمي الأدوية الموضعية.

ضعي جل الصبار على حروق الشمس التي تصيب جلد طفلك وقولي وداعا للكريمات والمراهم.

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