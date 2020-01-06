فواكه مضرة للحامل وأخرى مفيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - يلعب النظام الغذائي المغذي دوراً أساسياً في الصحة العامة للشخص، حيث يساعد الجسم على العمل بفعالية وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، يدرك معظم السيدات الحوامل أن النظام الغذائي الصحي يجب أن يتضمن الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية. ومع ذلك، قد لا يدركون أن ثماراً معينة مفيدة بشكل خاص أثناء الحمل وأخرى فواكه مضرة للحامل.

في هذا المقال، توضح الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد، أسباب مهمة لفوائد تناول الفاكهة أثناء الحمل، وفواكه أخرى مضرة للحامل.

فوائد تناول الفاكهة أثناء الحمل:

توفر الفواكه الفيتامينات والمواد المغذية الضرورية أثناء الحمل.

يعد تناول نظام غذائي صحي متنوع؛ ذا أهمية خاصة أثناء الحمل؛ حيث يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الصحيحة الجنين على النمو كما ينبغي، بالإضافة إلى دعم الطفل المتنامي، فإن زيادة تناول الفيتامينات والمعادن يمكن أن تساعد المرأة الحامل على الحفاظ على جسمها في أفضل حالة ممكنة.

أفضل الفواكه للأكل أثناء الحمل:

1. المشمش يحتوي على:

الفيتامينات A وC وE

الكلسيوم

حديد

بوتاسيوم

بيتا كاروتين

الفوسفور

السيليكون

2. البرتقال مصدر ممتاز لـ:

حمض الفوليك

فيتامين سي

ماء

3. المانجو:

المانجو غنية بالفيتامينات A وC

كوب واحد من المانجو المفروم يوفر 100 في المائة من البدل اليومي الموصَى به للشخص (RDA) لفيتامين C وأكثر من ثلث فيتامين أ.

4. الكمثرى يوفر الكثير من العناصر الغذائية التالية:

بوتاسيوم

حمض الفوليك

5. الرمان:

يمكن أن توفر الرمان للنساء الحوامل الكثير من:

فيتامين ك

الكالسيوم

حمض الفوليك

حديد

بروتين

6. الأفوكادو:

هو مصدر ممتاز للفيتامينات C، E، وK

الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة

الأساسية

فيتامينات ب

بوتاسيوم

نحاس

7. الجوافة:

تحتوي الجوافة على فيتامين E والفولات، مما يجعلها الفاكهة المثالية لتناول الطعام أثناء الحمل.

تعتبر الجوافة خياراً ممتازاً من الفاكهة للأشخاص الذين يريدون المزيد من العناصر الغذائية التالية:

الفيتامينات C وE

البوليفينول

الكاروتينات

حمض الفوليك

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8. الموز:

يحتوي الموز على مستويات عالية من:

فيتامين سي

بوتاسيوم

فيتامين بـ6

الأساسية

9. العنب:

تناول الكثير من العنب يمكن أن يعزز من تناول الناس:

الفيتامينات C وK

حمض الفوليك

مضادات الأكسدة

الأحماض العضوية

10. التوت:

التوت مصدر جيد لـ:

فيتامين سي

الكربوهيدرات الصحية

مضادات الأكسدة

11. التفاح:

يمتلئ التفاح بالعناصر المغذية لمساعدة الجنين المتنامي، بما في ذلك:

الفيتامينات A وC

الأساسية

بوتاسيوم

12. الفواكه المجففة:

العناصر الغذائية التالية تحدث في الفواكه المجففة:

الفيتامينات والمعادن

طاقة

من الأفضل تناول الفواكه المجففة بالإضافة إلى الفواكه الطازجة بدلاً من تناولها.

كم الفاكهة التي يسمح بها أثناء الحمل؟

نصيحة النساء الحوامل هي تناول ما لا يقل عن خمسة أجزاء من الفواكه والخضراوات الطازجة كل يوم وتغييرها قدر الإمكان. يمكن أن تكون الفاكهة طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة.

كقاعدة عامة، تناول الفاكهة هو:قطعة واحدة من الفاكهة، للفواكه أكبر من حجم كرة التنس، كوب واحد من الفاكهة المفرومة

فواكه مضرة للحامل: