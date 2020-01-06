مشروب البقدونس لتفتيت الدهون

ان زيادة الوزن اسهل دائما من التخلص منه. لكن هذا لا يعني انها مهمة مستحيلة، بل هي فقط تتطلب مزيد من الصبر والاصرار واتباع الحمية المناسبة.

اذا كانت نتائج الحمية تتطلب وقت اطول، فإن هناك بعض المشروبات التي تعزز مهمة تفتيت الدهون، وجميعها مشروبات طبيعية طيبة المذاق يمكن تضمينها مع الحمية للاسراع بالنتائج.



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ما الذي يسبب زيادة الوزن؟

في بعض الأحيان ، قد تكتسبي وزناً دون قصد ودون زيادة استهلاككِ الغذائي أو تقليل أنشطتك البدنية. قد تكون زيادة الوزن دورية أو سريعة أو مستمرة.

زيادة الوزن الدورية تتميز بالتقلبات في وزنكِ بين الحين والآخر أو بشكل دوري. وغالبًا ما يرتبط هذا بفترة الطمث.

غالبًا ما تكون الزيادة السريعة وغير المقصودة في الوزن من الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، وفي معظم الحالات ، يكون هذا غير ضار ويزول بعد التوقف عن تناول الجرعات.

زيادة الوزن المستمرة تُكتسب بمرور الوقت بسبب عوامل مثل اختلاف تقدم العمر أو الإفراط في تناول الطعام.



فيما يلي بعض العوامل الإضافية التي يُرى أنها تساهم في زيادة الوزن:



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الحمل: أثناء الحمل ، تميل النساء إلى زيادة الوزن نتيجة لتزايد الجنين والمشيمة ، والسائل الأمنيوسي ، وزيادة تدفق الدم.

التغييرات الهرمونية: عندما تدخل المرأة فترة انقطاع الطمث ، يكون هناك انخفاض في هرمون الاستروجين. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن و الأرداف.

الحيض: تعاني النساء من احتباس الماء والانتفاخ في هذا الوقت من الشهر. قد يصاحب ذلك أيضًا مستويات مختلفة من الاستروجين والبروجستيرون ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل دوري.

احتباس السوائل: تؤدي هذه الحالة إلى تضخم الأطراف، والبطن و زيادة الوزن بشكل عام.

الأدوية: من المعروف أن بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وحبوب منع الحمل تسبب زيادة الوزن.

مهما كان سبب زيادة وزنك ، فهناك بعض المشروبات التي تساعدكِ في خسارة الدهون الزائدة.

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1-عصير البقدونس

المكونات:

1 كوب من أوراق البقدونس

½ كوب ماء

½ ليمونة

العسل (اختياري)

الطريقة:

اغسلي أوراق البقدونس واخلطيها داخل الخلاط.

أضفِ عصير الليمون والعسل.

اشربي الخليط على معدة فارغة كل صباح لمدة 5 أيام ثم مرة أخرى بعد التوقف لمدة 10 أيام.

مزيج البقدونس وعصير الليمون هو أحد أفضل العلاجات لفقدان الوزن. كلا من عصير البقدونس والليمون هما مصدران غنيان بفيتامين ج ، الذي يساعد على الهضم وكذلك تفتيت الدهون.

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