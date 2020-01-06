علاج مبتكر ينقذ قدم مريض سكري من البتر في أبوظبي

نجح أطباء مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" بالإمارات في تفادي الحاجة إلى بتر قدم مريض يعاني من السكري، مستخدمين علاجاً جديداً لأمراض الشرايين الطرفية، التي تسبب تضيق الشرايين المسؤولة عن تغذية الأطراف بالدم.



ويعتمد العلاج الجديد على استخدام جهاز إزالة اللويحة العصيدية، الذي لم يكن متوفراً حتى وقت قريب إلا في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، لكنه بات يستخدم الآن في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" لعلاج حالات تصلب الشرايين الطرفية، التي تشهد انتشاراً متزايداً نتيجة ارتفاع نسب الإصابة بالسكري والتدخين والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

ويزيل الجهاز الترسبات المتكلسة في شرايين الساق والقلب في غضون دقائق قليلة فقط، ويجنب المريض القيود المرتبطة بعلاجات الجراحة أو الدواء أو القسطرة البديلة المتوفرة حاليا.

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وكان المريض، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، وصل إلى المستشفى وهو يعاني من انسداد حاد في شريان الساق، ولذا أحيل إلى فريق الحفاظ على الأطراف، الذي يضم كوادر متعددة التخصصات من أخصائيين في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية وطب القدم والطب الباطني والجراحة التجميلية.

ونجح الأطباء في علاج قدم المريض المصابة من خلال إزالة الأنسجة المتضررة من منطقة الجرح وتطعيم الجلد لتحقيق الشفاء التام.

ويستخدم الأطباء تقنية رأب الأوعية لعلاج انسداد الشرايين، عن طريق استخدام بالون لتوسيع الشرايين والضغط على الترسبات الدهنية المتراكمة على جدران الأوعية لتفتيتها، ثم وضع دعامة للمساعدة في إبقاء الشرايين مفتوحة وتحسين تدفق الدم خلالها.

ويعد هذا العلاج خياراً أفضل للمرضى المسنين الذين تمثل العلاجات الجراحية الأخرى، مثل مجازة الشريان، خطرا عليهم، ويكون فعالا بشكل خاص عند اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة.