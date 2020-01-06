أسباب تفسّر شعورك طفلك بالإرهاق والتعب باستمرار من أقل مجهود

تلاحظ الكثير من الأمهات أن أطفالهن أصبحوا قليلي النشاط ويشعرون بالتعب والإرهاق من أقل مجهود يقومون به وعادة ما يكتفون بالأكل والشرب ومشاهدة التلفاز طوال النهار دون بذلِ أي مجهود آخر بالرغم من توفّر نشاطات كثيرة، كما يلاحظن أن بعض الأطفال يواجهون صعوبة في الاستيقاظ من النوم ولا يمارسون نشاطاتهم المفضّلة خلال العطلة ويكرّرون على مسامع أهاليهم قول: "أنا تعبان، جسمي مكسر ويؤلمني ولا أرغب بشيء أريد فقط أن أستلقي وأشاهد التلفاز أو العب بالآيباد". فلماذا يشعر الأطفال بالإرهاق وما هي أسبابه؟ وكيف يمكن للأهل التعامل مع طفلهم لحل هذه المشكلة؟

للإجابة على كل هذه التساؤلات ، قالت استشارية طب الأسرة في عيادة (Myclinic) الدكتورة بيان واعظ:

إن ما يشعر به الأطفال هو مرض يسمى متلازمة التعب المزمن أو الإرهاق المزمن، وهو متلازمة من الأعراض تٌشعِر المريض بالتعب الدائم المتكرر ولا تختفي حتى بعد الراحة، ويعتبر من الأمراض العصبية الخطيرة.

أسباب شعور الطفل بالتعب والإرهاق:

- مشاكل في النوم: عندما يحصل مع الطفل أي مشاكل في النوم أو خلاله فسيكون عرضة للإرهاق والتعب في اليوم الآخر، فمجرد السهر سواءً لحل الواجبات أو لسبب آخر يجعل ساعات نومهم غير كافية، أقل من ٨-١٠ ساعات.

- الاستيقاظ المتقطع خلال النوم: إما لوجود مشكلة في النوم نفسه أو لأن طبيعة نومه خفيف يصحى بأقل صوت.

- انقطاع التنفس اثناء النوم: سواءً بسبب اللوز أو اللحميات.

- بعض الأعراض الجانبية للأدوية: كأدوية الزكام تسبب الإرهاق طوال اليوم.

- المرض: والاصابة ببعض الفيروسات.

- بعض الأمراض المزمنة: مثل الربو التي لا يقدر فيها الطفل على التنفس بطريقة جيدة وتؤدي إلى نقص الأكسجين في الرئة ومنها إلى الجسم، حيث أنه لا يتلقى لها الطفل العلاج المناسب.

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- فقر الدم ونقص فيتامين د أو ب١٢.

- كسل الغدة الدرقية وأمراض القلب.

- الأورام وبعض الأمراض المزمنة.

- الاكتئاب والتوتر واضطرابات المزاج سواءً من الأصدقاء أو في المنزل أو من المدرسة.

ما هو علاج التعب المزمن عند الأطفال؟

غالبًا العلاج لا يكون صعبًا والسبب ليس خطيرًا، ولكن يحتاج لأخذ الاستشارة الطبية سواءً من طبيب العائلة أو طبيب الأطفال المتابع لحالة الطفل لإجراء جميع التحاليل والفحوصات والفحص السريري اللازم، مع الأخذ بالاعتبار الحالة النفسية للطفل واحتمال تحويله للأخصائية النفسية التي تساعده على تخطي بعض الحالات النفسية بعد تشخيصها من طبيبه.

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