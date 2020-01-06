طفلة مغربية تقتل نفسها بسم الفئران بعد أن منعها والدها من اقتناء هاتف محمول

وضعت طفلة مغربية حدا لحياتها بعد أن امتنع والدها عن شراء "هاتف ذكي" لها، بعد خلاف عائلي، وتناولت الطفلة المغربية (16 عاما) سم الفئران ما أدى لوفاتها في منزل أسرتها الكائن في إقليم العرائش في المغرب. وتشهد المغرب ارتفاعًا بنسب الانتحار خصوصًا في مدن الشمال وقراه، مما يستدعي تدخلا سريعا من السلطات المغربية.

وكانت قد أشارت دراسة مغربية نشرت في الثاني من سبتمبر/أيلول من العام الفائت قد نوهت إلى أن المغرب يشهد 5.3 حالة انتحار لكل ألف نسمة، بين عامي 2000 و 2016 ليكون ثاني بلد عربي بعد السودان بحسب منظمة الأمم المتحدة، بحسب "مرايانا".

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