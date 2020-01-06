شكرا لقرائتكم خبر عن زيت "قنب" مجانى لمرضى السرطان وآلام العضلات فى تايلاند..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت اليوم، الاثنين، فى بانكوك عيادة طبية تقدم زيت الحشيشة مجاناً لمئات التايلانديين المحتاجين لعلاجات من السرطان والأرق وآلام العضلات في ظل تعويل الحكومة التايلاندية على الإفادة من المنافع الاقتصادية والصحية لتشريع الحشيشة، أصبحت تايلاند في 2018 أول بلد في جنوب شرق آسيا يشرّع الحشيشة للاستخدامات الطبية، رغم أن تايلانديين كثيرين دأبوا على استخدام هذه المادة في الطب التقليدى منذ أعوام طويلة. وتبدو الحكومة مصممة على حصد الإيرادات المقدرة بمليارات الدولارات المتصلة بالحشيشة، إذ تستثمر في التقنيات اللازمة لحصادها ومعالجتها وتحويلها إلى زيوت لتسويقها محليا.ً Advertisements

ونقلت صحيفة الرؤية أن وزير الصحة التايلاندى، أنوتين شارنفيراكول، قال خلال إطلاق العيادة الطبية فى بانكوك "نشهد اليوم البداية"، وأضاف «نحن نكافح لتحسين صحة الشعب التايلاندى ومن أجل اقتصاد أفضل"، وانتظر المئات من الأشخاص وغالبيتهم من المسنين دورهم لتلقي جرعات تراوح بين 5 ملليجرامات و10 من زيت الحشيشة للمساعدة في تهدئة آلام العضلات، رغم أن البعض يعانون حالات أخطر ومن بينهم ناتجولا وهي فتاة مقعدة مصابة بشلل دماغى منذ الولادة.

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