إذا أردت شعر طويل في وقت قصير.. إليكم هذه الخلطة السهلة

الإثنين 6 يناير 2020

جمال المرأة سحر لا يقاوم، ولتمتلك هذا السحر دائماً لابد أن تهتم بجمالها و مظهرها، ولقد تغنى العرب القدامى بالشعر الطويل وكتبوا فيه الشعر والغزل، وكان أحد أكبر مقاييس جمال المرأة لديهم هو شعرها الطويل.



ولازالت المرأة العربية حتى يومنا هذا تعشق الشعر الطويل وتسعى للحصول عليه بطرق عديدة، وأفضل هذه الطرق على الإطلاق هي الخلطات الطبيعية التي تضمن لك نتائج سريعة وفعالة بأقل جهد وتكاليف وبدون أن تترك آثاراً سلبية على شعرك.

احصلي على الشعر الطويل الذي تحلمين به بأسرع وقت مع خلطة تطويل الشعر الطبيعية المجربة والمضمونة، وهي:

الجرجير لتطويل الشعر: يعد الجرجير من أكثر المواد الطبيعية فعاليةً في مجال تطويل الشعر بوقت قصير.

وإليك هذه الوصفة المكونة من الجرجير ليزداد شعرك طولاً حوالي 10 سم خلال شهرين فقط:

- خذي حزمة من الجرجير الأخضر واغسليها جيداً، ثم اضربيها بالخلاط الكهربائي حتى تصبح عجينة

- وزعيها على شعرك وغطيه بغطاء بلاستيكي لمدة لا تقل عن 4 ساعات ثم اشطفي شعرك بالماء وستلاحظين فرقاً كبيراً منذ المرة الأولى

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- كرري هذه الوصفة 4 مرات أسبوعياً لتحصلي على النتيجة المرجوة.

هل تعانين من مشكلة تقصف الشعر؟

عالجي تقصف الشعر بهذه الخلطات السحرية:

- تطويل الشعر مع البيض والعسل:

اخفقي بيضة بشكل جيد وأضيفي إليها 2 ملعقة من زيت الزيتون، و 2 ملعقة من زيت جوز الهند، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من العسل واخلطي المكونات مع بعضها جيداً، بللي شعرك بالماء وضعي عليه هذه الخلطة لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه جيداً بالشامبو وستلاحظين بريقاً ولمعاناً رائعين، كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع وخلال فترة قصيرة ستحصلين على الطول الذي تحلمين به.

- خلطة الجرجير والزبادي لتطويل الشعر:

اغسلي حزمة من الجرجير الأخضر جيداً وضعيها في الخلاط، أضيفي إليها زيت جوز الهند الدافئ مع علبة من الزبادي، اخلطيهم جيداً ووزعيهم على شعرك وقومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة ثم اغسليه بعدها بالماء والشامبو جيداً.