8 أسباب وراء السعال الشديد.. أبرزها نزلة البرد وسرطان الرئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السعال قد يكون أحد الأعراض الشائعة لبعض الأمراض، لكن في معظم الأحيان لا يعتبر مشكلة خطيرة ويختفي من تلقاء نفسه، إلا أنه إذا كان شديدا أو مصحوبا بأعراض أخرى، فيُفضل زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب.

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وقال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، إن السعال الشديد له أسباب عدة تتمثل في نزلة البرد والسعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة والانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأورام الرئة كسرطان الرئة.

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال الشديد لمدة تزيد عن أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى؛ لتحديد السبب الحقيقي للمرض وعلاجه.

واستعرض المركز الألماني الأعراض المصاحبة للسعال، منها الحمى والرجفة وخفقان القلب وضيق التنفس والتعرق الشديد وآلام العضلات والأطراف والتعب الشديد.