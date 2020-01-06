زوجة ريبيري الجزائرية تقدم له هدية بـ120 ألف دولار

تلقى النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق والمحترف حاليا في صفوف فيورنتينا الإيطالي هدية فاخرة بمناسبة استقبال العام الجديد 2020، من زوجته الجزائرية وهيبة، والهدية عبارة عن ساعة رولكس "سكاي دولر" وتبلغ قيمتها 120 ألف دولار، وقد طُعمت بقطع من الألماس عيار 35 قيراط من تصميم الجواهرجي غابرييل ذا جولير، لاوة على ذلك، قام غابرييل بتثبيت رقم قميص ريبيري مباشرة أسفل تاج رولكس.

ويبتعد حاليا ريبيري عن مباريات فريقه فيورنتينا لشهرين ونصف الشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بالدوري، والتي أخضعته لجراحة تثبيت عظمة الكاحل والشظية بالقدم اليمنى.

قد يهمك ايضاً:

حسناء نهائي دوري أبطال أوروبا غير نادمة على اقتحام ملعب المباراة

سيرينا وليامز تعلن أنها لم تتلق تدريبًا قبل مباراة أميركا المفتوحة