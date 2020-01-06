بعض ردود الأفعال والعلامات التي تدل على إعجاب الرجل بالمرأة بعض ردود الأفعال والعلامات التي تدل على إعجاب الرجل بالمرأة

يختلف إعجاب الرجل للمرأة من رجل إلى آخر، فالرجل الجريء يختلف عن الرجل الخجول، ولكن هناك نقاطاً يشترك فيها معظم الرجال، وبحسب الدكتورة أميرة حبراير الخبيرة النفسية علامات الغيرة التي يظهرها الرجال للمرأة التي يحبها، وهذه العلامات تدل على الحب الشديد لهذه المرأة، وفي علم النفس تم حصر بعض ردود الأفعال والعلامات التي تدل على إعجاب الرجل بالمرأة.

السؤال المتكرر عنها ومحاولة التواجد معها

ويظهر ذلك في كثرة اتصاله بها، وسؤاله الدائم عنها طوال الوقت، فلا يمنعه عنها انشغاله بعمله، أو سهراته مع أصدقائه، فهي في باله طوال الوقت، لذا هو دائم الاتصال بها، كما يحاول الرجل المعجب بالمرأة تقديمه لها في كل المناسبات، كما يقدمها لأصدقائه ومعارفه، فهو لم يعد يخجل من علاقته بها، ويحاول دائماً يكون بجانبها فى كل المناسبات، وفي جميع الأوقات.

التعامل معها بلطف والنظر إليها باستمرار

عندما يتحدث إليك ستلاحظين أن نبرة صوته قد تغيرت، وأصبحت أكثر رقة ولطفاً وحناناً، إذا تكرر سؤال “أين أنت” فإعلمي أن هذا الرجل معجب بك أشد الإعجاب، وتلاحظين كثرة النظر بتمعن في وجهك إذا كان الرجل ينظر إليك دائماً باستمرار، فهذا دليل قوي على إعجابه بك.

محاولة فهم شخصيتك واختلاق الفرص ليكون معك

محاولة الرجل فهم شخصيتك، والتعمق فيها فلا يسعى الرجل إلى فهم المرأة إلا إذا كان معجباً بها، وأيضاً الاهتمام الزائد دليل قوي على إعجاب الرجل بك، ومن علامات إعجاب الرجل بالمرأة، اختلاق الصدف لمقابلتها، وتظن المرأة أن هذا اللقاء صدفة، ولكن في الحقيقة هو من اختلق هذه الصدفة.

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النظر إلى وجهك بابتسامة مستمرة

إذا تبسم الرجل ابتسامة خفيفة، مع فتح الشفاه فتحة بسيطة، وكثرة النظر إلى المرأة، فهذا دليل قوي على شدة إعجابه بها وبتصرفاتها وطريقة كلامها، إن من علامات إعجاب الرجل بالمرأة أيضاً، رفع أحد الحاجبين بطريقة عفوية، وهذا الفعل يدل على أنه يحاول فهم شخصيتها.

تلبية رغباتك مهما كانت ومشاركتك في القرارات

دائماً ما ستجدينه يحاول بشتى الطرق أن يلبي رغباتك، ولا يجعلك تحتاجين إلى أحد غيره، ومن علامات إعجاب الرجل بالمرأة، دائماً ما يحاول أن يشاركها في اختيار قراراتها، وأي أمور تخص حياتها.

الاستماع إليك باهتمام ومحاولة الدفاع عنك دائماً

إذا كان الرجل يحب الاستماع كثيراً للمرأة، ولا يكل ولا يمل من حديثها أبداً، فهذا دليل على شدة إعجابه بها، ودائماً ما نجد الرجل المعجب بالمرأة، يخاف عليها، ويتصدى هو لأي شيء يمكن أن يؤذيها، حتى ولو كان هذا الشيء كلمة جارحة، فالخوف على الطرف الآخر هو دليل على الإعجاب.

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