شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: ارتفاع حالات الإصابات الغامضة بالصين لـ59 والصحة العالمية تراقب الوضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال تفشي الالتهاب الرئوي الغامض الذى ظهر بالصين مع الساعات الأولى من العام الجديد 2020 يربك العلماء خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة إلى 59 شخصًا بالرغم من استمرار نفى المسئولين عن الصحة بالصين إن سبب الاصابة الغامضة هو ظهور جديد لمرض السارس القاتل وأنفلونزا الطيور، حيث أصاب الفيروس المجهول الذي يشبه الالتهاب الرئوي العشرات منذ ديسمبر.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية خشي المسؤولون في مدينة ووهان من أن تكون متلازمة الجهازالتنفسي الحادة الوخيمة "السارس" هى سبب فى تلك الإصابات التى تتفاقم وترتفع كل يوم عن الأخر، وأعاد إلى الاذهان مقتل مئات الأشخاص في الصين وهونج كونج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين بسبب فيروس سارس القاتل .

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" استبعد الاطباء مرض الالتهاب الرئوى اللانمطى السارس باعتباره سببا للفيروس الذى اصاب 59 شخصا فى ووهان، من بينهم سبعة مرضى في حالة حرجة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنها تراقب عن كثب الوضع.

كما ظهرت حالات أخرى محتملة لدى المسافرين الذين عادوا إلى هونج كونج وسنغافورة عقب زياراتهم للمدينة في مقاطعة هوبي، ووضعت البلدتان إجراءات فحص جديدة في أعقاب مخاوف من أن ينشر المسافرون مرض الغموض.

كان يخشى أن يكون السارس المهدد للحياة ، وهو فيروس شديد العدوى ، وراء موجة الحالات في ووهان، حيث تسبب مرض السارس في مقتل مئات الأشخاص في الصين وهونج كونج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين لكن لم يتم تسجيل أي حالات في العالم منذ عام 2004، لكن السلطات قالت ان مرض السارس وانفلونزا الطيور ومتلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الاوسط والفيروس الغدي قد استبعدا بعد التحقيقات.

دفع اندلاع المرض الذي بدأ في بداية شهر ديسمبر إلى إغلاق سوق للمأكولات البحرية في ضواحي ووهان ، بعد اصابة العديد من المرضى، ولا يزال مرض الجهاز التنفسي الغامض الذي أصاب 59 شخصًا في وسط الصين يربك العلماء

وقالت لجنة الصحة ببلدية ووهان في بيان مساء الأحد: "لقد استبعدنا العديد من الفرضيات ، لا سيما أنها مرض أنفلونزا، أو أنفلونزا الطيور، أو فيروس غدي، أو متلازمة تنفسية حادة حادة (السارس) أو متلازمة تنفسية في الشرق الأوسط ( MERS).

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وهناك حوالي 163 شخصًا كانوا على اتصال مع المصابين يخضعون حاليًا للمراقبة الطبية، بينما تستمرالجهود لمحاولة التعرف على الفيروس، وقالت اللجنة في وقت سابق إنه لم يتم العثورعلى انتقال واضح للإنسان ، ولم يصب أي من العاملين الطبيين.

سيقوم خبراء من لجنة الصحة الوطنية بإجراء مزيد من الاختبارات ، على أمل العثور على سبب لهذه الحالات، وذكرت هيئة مستشفى هونج كونج أمس الأحد أن 15 مريضاً في هونج كونج يعالجون من أعراض تشمل الحمى والتهابات الجهاز التنفسي بعد زياراتهم الأخيرة إلى ووهان.الاختبارات لم تؤكد بعد إذا كان لديهم نفس المرض.

تم توجيه المستشفيات والأطباء للإبلاغ عن حالات الحمى لدى أي شخص سافر إلى ووهان في الأيام الـ 14 الماضية، وقالت هيئة المستشفى إنها نشطت مستوى "استجابة جدية" تم إنشاؤه حديثًا خلال عطلة نهاية الأسبوع للحد من انتشار العدوى.

أضافت دائرة الصحة بالمدينة نظامًا للتصوير الحراري الإضافي في مطار هونغ كونغ للتحقق مما إذا كانت درجة الحرارة المرتفعة للركاب القادمين، كما تم تعيين المزيد من الموظفين لإجراء اختبارات الحرارة في محطة السكك الحديدية عالية السرعة في غرب كولون ، التي تربط هونج كونج بالبر الرئيسي للصين.

وحذرت رئيسة الصحة في هونج كونج ، صوفيا تشان، السكان من زيارة الأسواق المبتلة الأماكن التي تبيع اللحوم الطازجة والأكل البري في الصين، وتم تعليق سوق المواد الغذائية لجنوب الصين للمأكولات البحرية ، حيث كان يعمل الكثير من المرضى المصابين ، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنها تراقب الوضع عن كثب وتواصل الاتصال مع السلطات الصينية، وأضاف "إن الارتباط الذي تم الإبلاغ عنه لسوق الجملة للأسماك والحيوانات الحية يمكن أن يشير إلى وجود صلة تعرض للحيوانات".