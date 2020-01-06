شكرا لقرائتكم خبر عن بالطو وكوفية وكوبايه شاى..احمى نفسك من نزلات البرد في عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل مساء اليوم أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد وذلك فى ظل موجه من الطقس الشديد البرودة وهو ما قد يؤدى للإصابه بنزلات البرد مما يفسد فرحة العيد، ويقدم " الخليج 365" نصائح هامة لقضاء العيد بصحة دون الإصابة بأى أمراض أو نزلات البرد والانفلونزا، وتعد اهم طرق الوقاية من الإصابة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل وممارسة العادات الصحية، والحفاظ على النظافة، بالاضافة إلى منع الاختلاط مع أى شخص لديه سعال أو رشح لمنع انتقال العدوى.

ووفقا لمركزالسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تؤدى تغيرات الجو الشديدة وبرودة الطقس لسرعة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وهو ما يتطلب ضرورة الحذر للغاية لقضاء العيد فى صحة والاستمتاع به

إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى عيد الميلاد المجيدارتداء الملابس الثقيلة

خلال الاحتفال مساء اليوم يجب الحرص على ارتداء ملابس العيد الثقيلة لتناسب انخفاض درجات الحرارة الملحوظ خاصة خلال ساعات الليل، حيث يجب ارتداء المعاطف والقمصان الصوفية ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة، والأحذية المغلقة، ولا تنسى ارتداء الكوفية لحماية الرقبة، وارتداء القفازات وحماية الأذنين، كل هذه الاجراءات الوقائية تمنع الاصابه بنزلات البرد .

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اغسل يديك كثيرا

عادات النظافة الشخصية هامة للغاية للوقاية من نزلات البرد خاصة فى الاعياد نظرا لكثرة الاختلاط والتهنئة بعيد الميلاد المجيد، فالعناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد مهمه للغاية احرص على غسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، احرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أوأنفك، إذا لم تغسل يديك.

تناول الوجبات الغذائية الصحية

خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يجب الحرص على أن يكون طعامك غنى بالعناصر الغذائية الهامة لصحتك مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D للوقاية من نزلات البرد، بالاضافة إلى ضرورة الاكثار من تناول الفواكه والخضروات خاصة وانها تدعم الجهاز المناعى لجسم الانسان لمقاومة الأمراض .

احرص على تناول المشروبات الدافئة

خلال ساعات الليل والاحتفال بعيد الميلاد يجب الحرص على تناول المشروبات الدافئة للتغلب على برودة الطقس مثل الشاى والشوربة الساخنه ولا تنسى تناول الكثير من الماء لمنع الإصابة بالجفاف.