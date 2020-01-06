شكرا لقرائتكم خبر عن أكل الشيكولاته دون الشعور بالذنب له فوائد صحية لا تدركها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الأبحاث أن العديد من النساء، -على عكس الرجال - لديهن شعور بالذنب عند تناول الشيكولاته التى تعد من "الممنوعات" لأنها تسبب زيادة الوزن، لكن هذه العلاقة المتوترة مع الشيكولاته يمكن أن تكون ضارة بعدة طرق، لأن تناول الشيكولاته لا يفيد فقط براعم التذوق على لسانك، ولكن أيضًا يفيد صحتك، بحسب ما ذكر موقع "جون هوبكنز ميديسين".

وأظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن النساء اللواتي ربطن تناول الشوكولاتة بالاحتفال والسعادة نجحن في الحفاظ على وزن أكثر ثباتاً، مقارنة بالنساء اللائي ربطن بين تناول الشيكولاته والشعور بالذنب.



الشيكولاته الداكنة

وارتبط الشعور بالذنب عند تناول الشيكولاته بعدد من المشكلات، من بينها:

-نجاح أقل في الحفاظ على الوزن على المدى الطويل والقصير.

- الشعور بالعجز وفقدان السيطرة.

-سلوكيات الأكل غير الصحية.

- عدم الرضا عن شكل الجسم.

-انخفاض نوعية الحياة.

وللتخلص من هذه المشكلات يجب أن تتوقف عن جعل الشيكولاته من الأطعمة المحرمة وتناولها دون الشعور بالذنب، لكن لا تجلس أمام التلفزيون وبيدك كمية من حلوى الشوكولاته، وبدلاً من ذلك، كن حريصًا على متى تتناول الشيكولاته ولماذا تتناولها.

إن وجود علاقة صحية مع الشوكولاتة يعني القدرة على الاستمتاع بها باعتدال وبدون ذنب، بدلاً من التردد بين محاولة تجنبها تمامًا ثم الإفراط في تناولها.

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فوائد الشيكولاته الداكنة

فوائد الشيكولاته الداكنة

الشوكولاتة الداكنة بشكل خاص قد يكون لها تأثير إيجابي كبيرعلى صحتك العامة.

- الشوكولاته الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة القوية، ومنها الفلافونول هي مركبات موجودة في النباتات التي تحارب الالتهابات وتحمي من تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة.

هذه مجرد أمثلة قليلة من الطرق التي أظهرت الأبحاث بها فوائد الشوكولاته الداكنة:

- تزيد من صحة القلب: ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تخفض ضغط الدم وتقلل من خطر التجلط وتزيد الدورة الدموية للقلب، مما يقلل من مخاطرالإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والموت بسبب أمراض القلب.

- تحسين الجهاز المناعي: تمنع مضادات الأكسدة الجهاز المناعي من الوصول إلى الحد المفرط وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهو اختلال ناتج عن قتال الخلايا ضد الجذور الحرة وسبب شائع للعديد من الأمراض.

- منع مرض السكري: تحمى مادة Epicatechin الخلايا وتجعلها أقوى وتدعم العمليات التي تساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل، مما قد يمنع أو يحارب السكري.

- تحسن وظائف المخ: الفلافونول الموجود فى الشيكولاته الداكنة له تأثير إيجابي على وظيفة الدماغ، بما في ذلك وقت رد فعل أفضل، والوعي البصري المكاني والذاكرة أقوى، على الرغم من استمرار البحث، فإن أحد أسباب ذلك قد يكون زيادة الفلافونول في تدفق الدم إلى المخ.

- تعزز الأداء الرياضي: إن مادة الإليكيتيك في الشوكولاتة الداكنة تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الدم، مما يدعم الدورة الدموية ويقلل من كمية الأكسجين التي يستخدمها الرياضي أثناء ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل.

- تقلل من الإجهاد: أفاد الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاته الداكنة أنهم شعروا بتوتر أقل، وأكد الباحثون أنه بعد تناول الشوكولاته الداكنة، كانت هناك مستويات منخفضة من هرمون الإجهاد الكورتيزول. قد يكون هذا مرتبطًا بتأثير الشوكولاتة الداكنة على صحة القلب، نظرًا لأن التوتر عامل خطرلأمراض القلب والأوعية الدموية. وكلما زاد محتوى الكاكاو فى الشيكولاته الداكنة، كلما كان ذلك أكثر فائدة.