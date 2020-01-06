شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من بقع الصدأ على الملابس.. إليكم هذه الخلطة السهلة! والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 من أكثر البقع التي لا يمكن التخلص منها هي بقعة الصدأ فوق الملابس، ولكن تقدم الدكتورة أماني عبد الغني، أستاذ الاقتصاد المنزلي، طريقة سهلة للتخلص من بقع الصدأ.

المكونات: - عصير ليمونة - 2 ملعقة ملح - كوب ماء مغلى - 2 ملعقة خل - فرشاة أسنان - 2 ملعقة كربونات الصوديوم - قفاز Advertisements الطريقة: - ضع الماء المغلي في وعاء عميق - أغمس بقعة الصدأ فيه - إمزج الملح مع عصير الليمون والخل - ضع الخليط فوق البقعة - أتركه لمدة 30 دقيقة - أدعك البقعة بفرشاة الاسنان - ضع عليها الماء الساخن - ضع بيكربونات الصوديوم على البقعة واربطها بشريط أو آستيك وأغمر البقعة في الماء الساخن لأكثر من مرة حتى تختفي بقعة الصدأ تماماً

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