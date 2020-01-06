الأخطاء الشائعة التى يرتكبها الأشخاص عند تنظيف الأسنان

كشفت طبيبة الأسنان الأسترالية، إليزابيث ميلفورد، عن الأخطاء الرئيسية التي عادة ما يرتكبها الأشخاص عند تنظيف أسنانهم، قول المتخصصة إن معظم الأشخاص يفضلون تنظيف فمهم بالماء مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، وهو ما يقلل بشكل كبير من تأثير معجون الأسنان، كما أشارت إلى أن تنظيف الأسنان غير مرغوب فيه بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية، حيث يمكن لذلك أن يؤدي إلى تلف الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، قالت ميلفورد، إن العديد من الأشخاص يقومون بتنظيف أسنانهم بالفرشاة بسرعة وعلى عجل أو يضغطون بشدة على الفرشاة، بينما نصحت طبيبة الأسنان بقضاء حوالي دقيقتين في تنظيف الأسنان، وعدم الضغط على الفرشاة بشدة، لعدم الإضرار باللثة. كما أوصت باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، وتغييرها فور تلف شكل الشعيرات.

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