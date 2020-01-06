ما هي الآثار الجانبية للباراسيتامول؟

الإثنين 6 يناير 2020

لا أحد منا يستطيع أن يتجاهل الألم، وخاصةً إذا كان قوياً ولا يمكن الصبر عليه، لذا يتناول بعض الأشخاص عقار الباراسيتامول للتخلص من الآلام.



وعلى الرغم من أن الجسم يمكنه تحمل هذا العقار بشكل أساسي، إلا أنه لا يجوز استعماله لفترة طويلة أو تجاوز الحد الأقصى للجرعة اليومية، الذي يبلغ أربعة غرامات للبالغين.

Advertisements

ويتم تناول العقار على جرعات من مرة إلى أربع مرات يومياً، بحيث تكون هناك فواصل زمنية من ست إلى ثمان ساعات بين الجرعة والأخرى.

وبحسب موقع "جي بي سي نيوز"، إذا لم يساعد الباراسيتامول على اختفاء الآلام بعد فترة قصيرة من تناوله، فيتعين على المريض استشارة الطبيب لتشخيص سبب الآلام، وفي حالة تجاهل ذلك وواصل المريض تناول الباراسيتامول فقد يكون عرضة للعديد من الآثار الجانبية، مثل زيادة إنزيمات الكبد واضطرابات الدورة الدموية، ويتعين على مرضى الكبد والكُلى عدم تناول عقار الباراسيتامول إلا تحت إشراف الطبيب، ويسري ذلك أيضاً على السيدات الحوامل.

هذا ويتوافر الباراسيتامول في صورة أقراص أو شراب أو أقماع، وينبغي على الآباء مراعاة أن تكون الجرعة صغيرة عند تناول الأطفال لعقار الباراسيتامول، لأن الجرعات الكبيرة قد تعرضهم لخطر التسمم، ويتوافر أقماع خاصة بالأطفال تحتوي على الجرعة المناسبة.