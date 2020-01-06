تعرف على أسهل طريقة للتخلص من الرؤوس السوداء

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الإثنين 6 يناير 2020
تتعدد الكريمات والمنتجات التي تصدرها العلامات التجارية بهدف إزالة الرؤوس السوداء وتطهير البشرة من السموم والتخلّص من إفرازاتها.
فإذا كنت تجدين صعوبة في اختيار الغسول أو الكريم المناسب لك، إليك طريقة طبيعية وسريعة للتخلص من الرؤوس السوداء التي تتراكم حول منطقة الأنف.
تابعي الخطوات:
- ضعي الفازلين على إصبعك وافركي منطقة أسفل الأنف جيداً.
- استخدمي قطعة من النيلون، وضعيها على أنفك لمدة 5 دقائق.
- بعد ترطيب المنطقة جيداً وتفاعل الفازلين مع البخار، الذي يتراكم داخل النيلون، يمكنك إزالة هذا الأخير.
- انزعي الفازلين بواسطة منشفة نظيفة.
- لفّي شاشة معقّمة على إصبعك، وابدئي بالضغط على الرؤوس السوداء من الأسفل إلى الأعلى.
- كرري هذه العملية عدة مرات للتخلص من كلّ الرؤوس السوداء.
- بعد الانتهاء، ضعي كريم الترطيب الخاصّ بك.
- لا تستخدمي أصابعك مباشرة لإزالة الرؤوس السوداء، بهذه الطريقة تضيفين الأوساخ والبكتيريا إلى المسامّ .
- تقدم المتاجر العديد من أدوات إزالة الرؤوس السوداء في المنزل، لكن عليك أن تنتبهي إلى أن هذه الأخيرة هي عرضة للبكتيريا، ما يؤدي إلى تشوّهات في البشرة، إذا تمّ استخدامها بشكل خاطئ.
- تجنبي التقشيرالفائق.
إذا كان لديك حساسية جلدية، يمكن للتقشير أن يكون قاسياً على بشرتك، وقد يؤدي إلى تفاعل الحبوب والرؤوس السوداء.
ننصحك في هذه الحالة باستبدال التقشير بمطهّر يكون أكثر لطفاً ومناسباً لنوعية بشرتك.
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