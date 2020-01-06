ما هي فوائد عصير الشمندر؟!

الإثنين 6 يناير 2020

وجد باحثون من المركز الطبي المعمداني التابع لجامعة "ويك فورست" الأميركية أن جرعة يومية من عصير الشمندر تحسن ضغط الدم والقدرة على التحمل لدى المرضى المسنين المصابين بقصور في القلب.



الدراسة التي نشرت تفاصيلها في دورية the American College of Cardiology-Heart Failure ونقلها موقع sciencedaily أوضحت أن شرب جرعة يومية من عصير الشمندر يرتبط بتحسن ضغط الدم، والقدرة على التحمل بشكل ملحوظ.

ومن العوامل المسببة لقصور القلب ضيق في التنفس والتعب والقيام بمجهود كبير ما يُقلل من وصول الأوكسجين إلى العضلات والهيكل العظمي النشطين. ويمكن أن يؤدي تالياً إلى زيادة اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

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وللتوصل إلى هذه النتيجة أجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من الأشخاص المصابين بقصور في القلب، أعطيت المجموعة الأولى جرعة واحدة من عصير الشمندر لمدة أسبوع، في حين تناولت مجموعة أخرى دواء وهمياً. ووجد الباحثون أنَّ "الجرعات اليومية من عصير الشمندر حسنت القدرة على التحمل بنسبة 24% بعد أسبوع واحد من تناول الجرعات، كما خفضت ضغط الدم مقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي".

وتبين أيضاً أنَّ استهلاك عصير الشمندر أدَّى إلى انخفاضٍ كبير في ضغط الدم الانقباضي. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة المشاركة في الدراسة دالان كيتزمان إنَّ "النتائج الأولية تشير إلى أن تناول عصير الشمندر يومياً يمكن أن يكون خياراً علاجياً محتملاً لتحسين ضغط الدم والأنشطة اليومية ونوعية الحياة".

وووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تحتل أمراض القلب والأوعية الدموية الصدارة بين أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، وأشارت المنظمة إلى أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جراء أمراض القلب سنوياً، وهو ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030 من المتوقع وفاة 23 مليون شخص نتيجة الأمراض القلبية سنوياً.