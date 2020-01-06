لهذا السبب.. ينتج الذكر ملايين الحيوانات المنوية!

الإثنين 6 يناير 2020

يقذف الذكر في كل مره 250 مليون حيوان منوي ، ويعتبر الذكر عقيما عندما يقذف في المرة الواحدة اقل من 20 مليون حيوان منوي.



سبب الكم الهائل في إنتاج الحيوانات المنوية يعود الى التاريخ التطوري للذكور . الذكور فيما بينها تتنافس في تلقيح بويضات الإناث. كلما زادت عدد الحيوانات المنوية كلما كانت فرصة الذكر للتلقيح أكثر .وبالتالي تكون فرص الذكر في توريث جيناته أكبر من منافسيه.

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على سبيل المثال, الغوريلا يعيش في جماعات يكون الذكر فيها مهيمن على عدة إناث فتجد أن حجم الخصيتين لديه أصغر بكثير مقارنة بحجمه وذلك بسبب قلة المنافسة بين الذكور.

أما في الشمبانزي التنافس بين الذكور على الإخصاب كبير جدا حيث أن الذكور والإناث تعيش معا في جماعات وأنثى الشمبانزي تمارس الجنس مع ذكور متعددة خلال فترة حياتها لذلك نلاحظ أن الخصيتين عند ذكر الشمبانزي أكبر ب 14 مرة من تلك التي في الغوريلا و هي تنتج حيوانات منوية أكثر ب 200 مرة من الانسان, وكما هو متوقع بالنسبة لقيوده الإجتماعية والقيم الأخلاقية فإنه لا يتميز بتعدد الزوجات بنفس مقدار الغوريلا كما أن التكاثر و الإنجاب تحده روابط زواج وأعراف. لذا فإن حجم الخصيتين في الإنسان يقع بالوسط بين الغوريلا والشمبانزي. أكبر بمرتين ونصف من الغوريلا وأصغر بست مرات من الشمبانزي.

كذلك يحدث فقد لعدد كبير من الحيوانات المنويه فى رحلتها حتى تصل اللى البويضه …. فلابد من تعويض الفاقد بقذف عدد كبير من الحيوانات المنويه في المرة الواحدة .