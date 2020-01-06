شكرا لقرائتكم مع تزايد انتشارها.. احذروا "الشيشة" فهي مدمرة للرئتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير تحذيرية عن حالة خطيرة تعرّض لها مريض من السويد، هرع إلى المستشفى بعد سعال دموي أعقب 3 أشهر من آلام في الصدر وارتفاع درجة الحرارة.

وأظهر فحص الأشعة السينية والتصوير المقطعي لصدر الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، أن عدوى بكتيرية خطرة دخلت رئتيه وأصابته بالسل وفق ما نقلته "ديلي ميل".

وكان المريض يدخن الشيشة بانتظام، ويستخدم السجائر الإلكترونية، لمدة تصل إلى 5 مرات في الأسبوع.

فيما قال المسعفون إن إصابته بالعدوى القاتلة قد تكون نتيجة استخدام "القطع الصغيرة" التي توضع على أنابيب الشيشة.

الشيشة

إلى ذلك، أوضحوا أن عدد النفخات المستنشقة من الشيشة، أعلى بعشرة أضعاف من تدخين السيجارة، لأن الجلسات يمكن أن تستمر لساعات في المقاهي، وهذا يعني أن المستخدمين يتعرضون لمستوى أعلى من البكتيريا الضارة وانتقال العدوى.

Advertisements

وكُشف عن الحالة هذه في المجلة الأوروبية لتقارير الحالة في الطب الباطني (European Journal of Case Reports in Internal Medicine).

شعبيتها في ارتفاع

وكتب العلماء في المجلة أن الأطباء يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر المتزايدة لأنابيب الشيشة، مع استمرار شعبيتها في الارتفاع.

كما يقولون إنه من الضروري أن يسألوا المرضى عن عاداتهم في تدخين الشيشة، في حالة الاشتباه بالسل.

وفي أغسطس، وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن استنشاقا واحدا من أنبوب الشيشة يحتوي على كمية معادلة من المواد الخطرة الموجودة في سيجارة واحدة.

واكتشفوا أن ماء الشيشة ينتج فعلا جزيئات متناهية الصغر، قادرة على الوصول إلى أعمق أجزاء الرئتين.