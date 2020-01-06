شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى .. هل الانتحار يرتبط بوجود جين وراثى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتدخل الجينات والوراثة فى كل شىء وليس شكلنا الخارجي فقط، أو إصابتنا بأمراض معينة، لكن هناك سلوكيات قد تفعلها قد تتعلق بالجينات التى توارثتها من أحد والديك أو كلاهما، فهل فكرت من قبل أن الانتحار يمكن أن يكون له علاقة بالجينات الوراثية؟.. نعم هذا ما أكدته الدراسات العلمية، حيث بحث العلماء ارتباط الوراثة بالانتحار ووجدوا جينات تنتقل فى العائلات بين الأشخاص الذين قتلوا أنفسهم من خلال الانتحار.

كما وجدت دراسة نشرها موقع " chemdiv" أن هناك مئات الجينات التي تجعل الناس أكثر عرضة لقتل أنفسهم وهذا يحدث بكثرة داخل الأسرة الواحد، وعلم الوراثة جزء واحد فقط من المخاطر عندما يتعلق الأمر بالانتحار، فهناك عوامل أخرى منها الأمراض النفسية فكيف يرتبط الانتحار بالأمراض العقلية؟.. كل هذه التساؤلات حول علاقة الانتحار بالوراثة وارتباطه بالاكتئاب والأمراض العقلية نتعرف على اجاباتها فى هذا الفيديو.