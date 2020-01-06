شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الجفاف ونقص الماء بالجسم على الأداء العقلى لكبار السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينسى الكثيرون شرب الماء خلال فصل الشتاء وهو ما يعرضهم للإصابة بالجفاف والنقص الشديد فى السوائل بالجسم، والجفاف كما يؤدى للإصابة بـ الصداع والعديد من المشكلات الفسيولوجية ، وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة به.

وكشفت دراسة بحثية جديدة أن الجفاف ونقص الماء بالجسم يؤثر أيضًا على الوظيفة الإدراكية كما يؤثر الجفاف الزائد أيضًا على الأداء العقلي.

ووفقا لموقع medicalnewstoday تم إجراء بحث حديث للكشف عما إذا كانت مستويات الترطيب يمكن أن تؤثر على الأداء المعرفي لدى البالغين أم لا، فالجفاف يمكن أن يسبب الصداع والخمول والدوخة ، والعديد من المشاكل الأخرى ، وهذا يتوقف على حده الاصابه بالجفاف.

وتميل الدراسات إلى التركيز على آثار الجفاف لدى الأشخاص الأصغر سنا خاصة في سياق الرياضة واللياقة البدنية ، حيث أن الإفراط في الإجهاد والتعرق الوفير يمكن أن يتسببان في فقدان المزيد من السوائل عن الأشخاص الذين يتناولونها، ومع ذلك ، هناك شريحة واحدة من الشخاص الأكثر عرضة بشكل خاص للجفاف وهم كبار السن.

فمع التقدم فى العمر تنخفض احتياطياتنا المائية بسبب انخفاض كتلة العضلات، وتصبح كليتنا أقل فاعلية في الاحتفاظ بالمياه، وتصبح الإشارات الهرمونية التي تؤدي إلى العطش وتحفز كمية المياه أضعف وفقا لما اوضحته هيلاري بيثانكورت من جامعة ولاية بنسلفانيا بكلية الصحة والتنمية البشرية.

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يقول بيثانكورت مؤلف الدراسة: "شعرنا أنه من الأهمية بمكان النظر إلى الأداء المعرفي فيما يتعلق بحالة الترطيب وتناول المياه بين البالغين الأكبر سنًا ، الذين قد يتعرضون لفرط التعرض للجفاف ".

وقام الباحثون بتحليل البيانات من 2506 مشارك من بينهم 1271 امرأة و 1235 من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق 2014.

وتمكن جميع المشاركين في الدراسة من إعطاء عينات دم. كما قدموا معلومات حول ما استهلكوه طوال اليوم السابق لجمع عينات الدم لقياس مستويات الماء لكل مشارك ، درس الباحثون تركيز المواد والمركبات المختلفة بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم والجلوكوز ونيتروجين اليوريا في دمائهم.

وأجرى جميع المشاركين أيضًا اختبارات وظيفية معرفية ، بما في ذلك المهام المصممة لتقييم الاستذكار والطلاقة الشفهية، وتمارين تركز على مستويات الانتباه والذاكرة العاملة.

وللوهلة الأولى، وجد الباحثون علاقة بين الترطيب المناسب والنتائج الجيدة في اختبارات الوظيفة الإدراكية، ومع ذلك أصبحت النتائج أقل وضوحًا عندما قام الباحثون بتعديل تحليلهم لعوامل مربكة.

يقول بيتانكور: "بمجرد حسابنا للعمر والتعليم وساعات النوم ومستوى النشاط البدني وحالة مرض السكري وتحليل البيانات بشكل منفصل للرجال والنساء ، تقلصت الارتباطات التي تحتوي على حالة الترطيب وكمية المياه".

ووجد الباحثون أن النساء بدأن يظهرن أداءً إدراكيًا ضعيفًا عند تعرضهن للجفاف، وينطبق الشيء نفسه عندما تعرضن لحاله الجفاف المفرط.