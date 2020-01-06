شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى أسباب الإصابة بالجلطة الرئوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالجلطة في الرئة، وهذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة التي يجب توخي الحذر منها والتعرف علي أعرضها وطرق العلاج تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هي الجلطة الرئوية؟

تعرض الشخص للإصابة بالجلطة الرئوية يكون نتيجة للتعرض لعدم وصول الدم جيدا للرئتين، وهذا الأمر يتسبب في التعرض لضيق في التنفس وألم شديد في الصدر، ودائما يرجع الإصابة بالجلطة الرئوية إلي التعرض للإصابة بالجلطة في الساقين وتذهب للرئة.

ما هي أعراض الإصابة بالجلطة الرئوية؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالجلطة الرئوية، ومنها:

-ضيق في التنفس شديد.

-ألم شديد في الصدر، ويزداد الأمر لحد الشعور بالمرور بالنوبة القلبية.



اعراض الجلطة الرئوية

-الإصابة بالسعال المستمر ويصاحبه البلغم بالدم.

-ألم شديد في الساق وقد يصاحب الأمر بالتورم.

-تغير لون البشرة إلى الأزرق

-زيادة نسبة العرق.

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-زيادة في ضربات القلب .

-الشعور بالدوار أو الدوخة.

ما هي أسباب الإصابة بالجلطة الرئوية؟

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالجلطة الرئوية، ومنها:

-عدم الحركة يزيد فرص الإصابة.

-الجلوس لفترات زمنية طويلة تعد من أبرز الأسباب.



اسباب الجلطة الرئوية

-التدخين يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالجلطة الرئوية.

-السمنة وزيادة الوزن تعد من الأمور المسببة.

ما هو علاج الجلطة الرئوية؟

إذا كنت من الأشخاص الذين لديهم فرص الإصابة بالجلطات فعليك تناول أدوية مضادات التخثر التي تقلل فرص الإصابة بالجلطات، مع ضرورة تناول السوائل بكثرة، لأن هذا الأمر يقلل فرص التعرض لأي مشاكل صحية كالجفاف وزيادة فرص الإصابة بالجلطات.