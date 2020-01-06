متى يكون رمش العين خطيرا؟

الإثنين 6 يناير 2020

رمش العين مشكلة تظهر دون سابق إنذاروتختفي دون سبب، حتى الآن لم يتمكن العلماء من تفسير هذه الظاهرة غير الخطيرة، لكن باحثين ألمان يرون أن رمش العين إذ ترافق ببعض الأعراض يصبح الأمر خطيرا ويتطلب التوجه إلى الطببيب فورا.



يزعج رمش العين الكثيرين، وغالبا ما يكون الأمر غير خطير باستثناء بعض الحالات التي يرافق فيها هذا "التشنج العصبي" بعض الأعراض مثل الشلل أو التشنج. وهنا ينبغي التوجه إلى الطبيب مباشرة حسبما ينصح أخصائي الأعصاب البروفوسور غريون نيلليز، من الرابطة الألمانية لطب الأعصاب، مؤكدا على أن رمش العين بدون هذه الأعراض المذكورة، لا يكون خطيرا ويضيف "غالبا ما يحدث رمش العين بسبب الإجهاد أو التوتر".

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هل علاج رمش العين ممكن؟

ووفقا للبروفوسور نيلليز، فإن هذه التشنجات يمكن أن تحدث في كامل الجسم. أما سبب ظهورها غالبا في العين فيعود وبحسب بعض الافتراضات الطبية، إلى كبر حجم عضلات العين وخفة الجفون، ما يجعل الجفن غير قادر على مقاومة تشنج العضلات،حسبما يوضح نيلليز مضيفا أن "تشنج عضلات الفخذ لا تظهر عند حدوثها بشكل سريع" حسب ما نقله موقع "أوغسبرغه ألغماينه" الألماني.

حتى الآن لا يتمكن العلماء من إيجاد حل لهذه التشنجات، وهو ما أكده البروفوسور نيلليز مضيفا "هذه الظاهرة لا يمكن التخلص منها بالدواء" ما يعني أنه لا بد من تحملها أو ممارسة بعض تمارين الاسترخاء، فضلا عن ضرورة عدم إجهاد العين وتجنب النظر إلى الشاشات لفترات طويلة والأفضل النوم جيدا، فإراحة العين كفيلة بالتخلص من رمش العين المزعج.