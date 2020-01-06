تعرف على فوائد و أضرار النعناع الأخضر

الإثنين 6 يناير 2020

أغلبنا يعرف النعناع الأخضر و أن له العديد من الفوائد بالنسبة إلى الجسم عموما، و هو يدخل في الطعام و الشراب، فقد تستخدمه بعض ربات البيوت كالتوابل، و ذلك في الأكلات كالمحشي مثلا، أو في الشاي الذي نشربه يوجد الشاي بالنعناع، أو النعناع فقط، و لكن ظهرت دراسة بينت فوائد و أضرار النعناع الأخضر.



النعناع

و على ذلك فوائد النعناع كالآتي :

يعمل على إزاله البلغم الموجود في الصدر.

يعالج التشنجات التي قد تحدث للإنسان.

يجدد صفائح الدم، و يمنع الغثيان.

يعمل على إيقاف أنتشار و تدمير الخلايا السرطانية.

يستخدمه الفرنسين كهاضم للطعام، و يحرصون على شربه بعد ساعة من الطعام.

يعتبر من أفضل المشروبات من أجل فتح الشهية.

علاج فعال من أجل الحموضة.

يستخدمه البعض في العلاج من النقرس.

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فعال من أجل علاج الصداع.

يستخدمه البعض في علاج الحموضة.

وضع أوراق النعناع أو المضمضة به قد، يخفف الألم الناشئة عن الأسنان.

يعمل على أمتصاص الغازات الموجودة في البطن.

علاج قوي لضعف البصر.

بالنسبة إلى تدمير الخلايا السرطانية فهو يدخل في تصنيع مواد كيميائية، من أجل إعطائها لمريض السرطان من أجل التخلص من أورام السرطان، عن طرق تدمير الخلايا السرطانية، و إيقاف أنتشار المرض للخلايا السليمة.

أما بالنسبة إلى أضرار النعناع فهي كالآتي :

من أخضر المشروبات على الإطلاق بالنسبة للحامل لأنه يعمل على نشاط الرحم، مما قد يتسبب في سقوط الجنين و لذلك يمنع للحوامل شرب النعناع، أو أكل الوجبات التي تحتوي على نعناع.

و بالنسبة إلى الرضيع يفضل عدم إعطاؤة النعناع، لأنه يعمل على الشعور بالأرق و صعوبة في النوم و يؤدي إلى جفاف الفم.