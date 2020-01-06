شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنتقل عدوى التهاب السحايا.. وماهى طرق الوقاية منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب السحايا هو تورم في الأغشية حول الحبل الشوكي والدماغ، ويمكن أن يكون سببه الفطريات أو الطفيليات أو البكتيريا أو حتى الإصابة بأحد الأمراض، وفي أغلب الأحيان.

يكون سبب العدوى إما فيروس أو بكتيريا، والأطفال معرضون بشكل خاص لالتهاب السحايا الجرثومي، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية انتقال عدوى الإصابة بالتهاب السحايا من شخص مصاب إلى شخص سليم، وفقاً لموقع "Health line".



التهاب السحايا

وتبدأ الأعراض في غضون أسبوع بعد التعرض للعدوى، وتشمل الأعراض الشائعة الصداع والحمى والطفح الجلدي، وبعض أنواع التهاب السحايا تهدد الحياة لكن يجب عليك استشارة طبيبك إذا كنت تشك في وجود عدوى.

التهاب السحايا الفطري

يحدث التهاب السحايا الفطري عادةً بسبب نوع من الفطريات يسمى Cryptococcus، من المرجح أن يصيب هذا النوع النادر من التهاب السحايا الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، والتهاب السحايا الفطري ليس معديا.

التهاب السحايا الطفيلي

التهاب السحايا الطفيلي نادر للغاية ويهدد الحياة، وهو ناتج عن الأميبا المجهرية المسماة " Naegleria fowleri" ويدخل هذا الطفيل الجسم عن طريق الأنف، وعادة في البحيرات والأنهار الملوثة، لا يمكنك الإصابة بهذا النوع عن طريق شرب المياه الملوثة.

التهاب السحايا غير المعدي

التهاب السحايا ليس دائمًا نتيجة الإصابة بعدوى، لكن يمكن أن يتطور نتيجة لإصابة الرأس أو جراحة الدماغ، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب بعض الأدوية أو الذئبة أو السرطان.

التهاب السحايا الفيروسي

التهاب السحايا الفيروسي هو النوع الأكثر شيوعًا، لكنه عادة لا يهدد الحياة.

يمكن أن تنتشر الفيروسات المعوية التي تسبب التهاب السحايا من خلال الاتصال المباشر باللعاب أو المخاط الأنفي أو البراز.

ينتشر بسهولة من خلال السعال والعطس، الاتصال المباشر أو غير المباشر مع شخص مصاب يزيد من خطر الإصابة بنفس الفيروس.

لكن على الرغم من احتمال إصابتك بالفيروس، فمن غير المحتمل أن تصاب بالتهاب السحايا كمضاعفات.

يمكن أن تنتقل الفيروسات القشرية التي تسبب التهاب السحايا عن طريق الحشرات مثل البعوض والقراد، ومن المرجح أن تحدث العدوى في الصيف وبداية الخريف.

التهاب السحايا الجرثومي

التهاب السحايا الجرثومي مرض خطير يمكن أن يهدد الحياة، وغالبًا ما يكون سببها النيسرية السحائية أو العقدية الرئوية، وهو من الأمراض المعدية، لا يمكن لبكتريا المكورات السحائية البقاء خارج الجسم لفترة طويلة.

الاتصال الوثيق المطول مع شخص مصاب قد يزيد من خطر انتقال العدوى.

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يمكن أن تنتشر البكتيريا أيضًا من خلال:

-اللعاب.

-المخاط.

-التقبيل.

-مشاركة أواني الأكل.

-السعال.

-العطس.

-الغذاء الملوث.

الوقاية من التهاب السحايا

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالفيروسات والبكتيريا أو نشرها من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات:

-اغسل يديك باستمرار بالماء الدافئ والصابون، اغسلها لمدة 20 ثانية كاملة، واحرص على تنظيف تحت أظافرك وتجفيفها.

-اغسل يديك قبل الأكل، أو بعد استخدام المرحاض، أو بعد تغيير الحفاضات.

-لا تشارك أدوات الأكل أو القش أو الأطباق.

-غطي أنفك وفمك عند السعال أو العطس.

- التطعيمات قبل السفر إلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالتهاب السحايا.