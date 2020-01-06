شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ينخفض عدد الصفائح الدموية فى حمى الضنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف الصفائح الدموية باسم الخلايا الدموية، التى تلعب دورًا مهمًا في جسمك، حيث تعد هذه الخلايا مصدرًا طبيعيًا للنمو وتلعب دورًا حيويًا في عملية منع النزيف من الأوعية الدموية التالفة، حيث يتراوح عدد الصفائح الدموية الطبيعي في ميكروليتر من دم الإنسان من 150000 إلى 450000، لذا فإن انخفاض عدد الصفائح الدموية في حمى الضنك يمكن أن يكون خطيرًا جدًا.

فوفقا لتقرير الموقع الطبى "sciencedaily" قد يؤدي انخفاض عدد الصفائح الدموية إلى تفاقم الحالة الحالية للمريض، والتي قد تكون قاتلة بالنسبة للبعض، وبالتالي ، يعمل الأطباء على زيادة عدد الصفائح الدموية بعد التشخيص بفترة وجيزة لإنقاذ حياة المريض.

الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد الصفائح الدموية في حمى الضنك

حمى الضنك هي السبب الرئيسي الذى يؤثر على نخاع العظم، وبما أن النخاع العظمي هو مركز تصنيع خلايا الدم، فإن قمعه يسبب نقص خلايا الدم مما يؤدي إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن فيروس حمى الضنك قد يرتبط مع الصفائح الدموية في الدم عندما يكون هناك جسم مضاد خاص بالفيروس موجود في جسم الإنسان.

عندما يتم دمج الخلايا المصابة بفيروس حمى الضنك مع الصفائح الدموية، فإنها تميل إلى تدمير الصفائح الدموية، و هذا هو واحد من الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد الصفائح الدموية في حمى الضنك.

وحتى الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد الإصابة بفيروس حمى الضنك يمكن أن تسهم في تدمير الصفائح الدموية ، وبالتالي تقليل عدد الصفائح الدموية.

قد يؤدي انخفاض عدد الصفائح الدموية أثناء حمى الضنك إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى التي تهدد الحياة، و أحد الشروط الرئيسية هي حمى الضنك النزفية التي تسبب صدمة مفاجئة ونزيف عفوي.

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الأطعمة التى تزيد من عدد الصفائح الدموية

أحد الأسباب الرئيسية لخفض الصفائح الدموية هو زيادة الأجسام المضادة، لذلك ، لرفع عدد الصفائح الدموية ، نحتاج إلى إضافة الأطعمة التي تحارب الأجسام المضادة، وقد الأطعمة تزيد الصفائح الدموية ما يلى :

الحديد:

الحديد يساعد على إنتاج خلايا الدم الصحية، وبالنسبة لمريض حمى الضنك ، يوصي الأطباء بتناول غذاء غني بالحديد ، مثل العدس ولحم البقر وبلح البحر والمكسرات والبذور والخضروات الورقية الخضراء (السبانخ والقرنبيط) والقمح الكامل والفواكه المجففة.

فيتامين ب 12:

يؤدي نقص هذا الفيتامين أيضًا إلى انخفاض الصفائح الدموية في حمى الضنك، وبالتالي للحفاظ على صحة خلايا الدم، ينبغي تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين الحيوي مثل البيض ولحم البقر والأسماك (السلمون ، ، سمك التونة) ، ومنتجات الألبان (الحليب قليل الدسم أو الحليب منزوع الدسم ، واللبن الزبادي).

فيتامين (C):

من أجل الأداء الفعال للصفائح الدموية، يكون فيتامين C أمر ضروري، حيث يساعد الجسم على امتصاص الحديد مما يزيد من عدد الصفائح الدموية في الجسم، وتشمل المصادر الجيدة لهذا الفيتامين هي الطماطم ، البرتقال ، الليمون ، الكيوي ، الأناناس ، القرنبيط ، المانجو ، البروكلي ، الفليفلة الحلوة.